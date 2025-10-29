Antena 3 LogoAntena3
Disfruta de la entrevista completa a Arturo Valls y Christopher Lloyd en El Hormiguero

El presentador y el veterano actor han sido los protagonistas en una noche tan surrealista como inolvidable.

Entrevista completa a Arturo Valls y Christopher Lloyd

El Hormiguero ha vivido una combinación tan impredecible como brillante: Arturo Valls ha abierto la velada con su energía y humor, y más tarde se ha unido Christopher Lloyd, formando una pareja que ha desatado aplausos y risas a partes iguales.

El presentador ha sido el primero en sentarse junto a Pablo Motos y este no ha podido evitar preguntarle por su fiesta de cumpleaños más surrealista. Su mujer le preparó una sorpresa inesperada que terminó desencadenando una noche inolvidable.

"¿Me puede apetecer menos ahora?": la peculiar fiesta de cumpleaños de Arturo Valls que acabó de manera inesperada

Tras esto, han hablado sobre su participación en Cazadores de imágenes, un nuevo programa de Atresmedia en el que Gotzon Mantuliz es el maestro de ceremonias... ¡y han mostrado imágenes exclusiva!

Por último, El Hormiguero ha tenido el honor de recibir en el plató al famoso actor que dio vida al Doctor Emmett Brown. Christopher ha contado que, a sus 87 años, no tiene pensado retirarse y que espera con ansia su próximo papel.

