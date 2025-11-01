'Vera, una historia de amor': Lee en EXCLUSIVA los primeros capítulos de la novela de Juan del Val, Premio Planeta 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Puedes leer los dos primeros capítulos de la séptima novela de Juan del Val, 'Vera, una historia de amor', que aborda la búsqueda personal, la desigualdad social y la ilusión de comenzar una nueva vida.

El próximo miércoles 5 de noviembre saldrá a la venta en todas las librerías la novela ganadora del Premio Planeta 2025. El escritor Juan del Val vuelve a sorprender con 'Vera, una historia de amor', una obra que se basa en las segundas oportunidades, la libertad y las decisiones que cambian el rumbo de una vida.

Su protagonista, Vera, es una mujer de 45 años de alta sociedad, que decide empezar de nuevo tras poner fin a su matrimonio con un marqués. En medio de ese proceso de reconstrucción y búsqueda de uno mismo, mientras busca un piso para comenzar sola su nueva vida, se reencuentra con su propia identidad, con la ilusión y con el vértigo de vivir sin certezas.

"Vera es una mujer que emprende un camino hacia la libertad y aprende a ser libre cuando pierde el miedo a equivocarse. Creo que en eso también tiene que ver la libertad: en perder el miedo a equivocarnos", explicó el autor al recoger el LXXIV Premio Planeta de Novela.

Pero Vera, una historia de amor es mucho más que el retrato de una mujer en crisis interior. En sus páginas se cruzan otras vidas, como la de Antonio, un joven de 35 años del barrio madrileño de Vallecas marcado por una infancia nada fácil. Su padre les abandonó cuando tenía diez años y su madre, luchadora y desesperada, se vio obligada a salir adelante con medios poco convencionales, incluso subiendo hombres a casa para conseguir ingresos.

De repente, su vida da un giro cuando una decisión de la inmobiliaria en la que trabaja lo lleva a mudarse a Sevilla. Allí conocerá a Vera, y entre ellos surgirá "una historia de amor entre la mujer de un marqués sevillano y un chico de barrio", en palabras del propio Del Val.

El autor define su séptima obra como una novela que mezcla el amor "en todas las direcciones", la pasión, la desigualdad y la necesidad de escapar de lo que se espera de uno mismo. En Antena 3 Noticias puedes leer en exclusiva las primeras páginas de 'Vera, una historia de amor'.

