Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | La Gran Batalla

Chiara Oliver recuerda su paso por La Voz: “Qué rápido cambia todo”

La asesora de Pablo López ha hablado sobre cómo cambió su vida haber participado en el formato.

Chiara Oliver recuerda su paso por La Voz: “Qué rápido cambia todo”

Publicidad

Pablo López y Chiara Oliver han tomado una decisión bastante inusual tras la primera Batalla se su equipo: han decidido que pasasen todos los talents. Esto hace que, obviamente, el resto de los artistas de su equipo tuviesen más presión aún, pero se han refugiado en que Chiara sabe exactamente cómo se sienten.

La cantante ha recordado cómo fue su paso por La Voz y ha asegurado que ha sido una de las experiencias musicales más importantes de su vida. “Qué rápido cambia todo”, ha asegurado echando la vista atrás hacia el día en el que superó las Audiciones a ciegas.

“Vete con Laura Pausini a recoger tulipanes”, le ha dicho Pablo López durante su reflexión recordando que, pese a que él también giró su asiento, ella se decantó por el equipo de la italiana. ¡Inolvidable!

Malú y Joaquina, en La Voz 2025

Malú elige a sus siete voces: artistas con mucho arte y emoción para Los Asaltos de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Chiara Oliver recuerda su paso por La Voz: “Qué rápido cambia todo”

Chiara Oliver recuerda su paso por La Voz: “Qué rápido cambia todo”

Nutriman

La guía definitiva para el papel de aluminio: descubre cuándo y cómo usarlo para sacarle partido a tu cocina

La experiencia paranormal de Lucía Hoyos que te hará temblar: "Me cagué"

La experiencia paranormal de Lucía Hoyos que te hará temblar: "Me cagué"

Mika, coach de La Voz
A las 22.00 horas

¡Llegan los robos! El próximo viernes, comienza la fase de Asaltos de La Voz

¡Pura dulzura! Carla Morrison y Vanesa Martín emocionan cantando juntas
Mejores momentos | La Gran Batalla

¡Pura dulzura! Carla Morrison y Vanesa Martín emocionan cantando juntas

¡Rayuela de fuego! Marron reta a Pablo Motos y Arturo Valls al juego más peligroso de El Hormiguero
Mucho riesgo

¡Rayuela de fuego! Marron reta a Pablo Motos y Arturo Valls al juego más peligroso de El Hormiguero

El equipo de ciencia ha conseguido convertir un juego de niños en todo un reto.

Coaches y Eva González La Voz 2025
Audiencias octubre

La Voz lidera octubre con 14,1% de share y 1.152.000 espectadores: el programa más visto de los viernes

La Voz vuelve a demostrar su fortaleza en la parrilla televisiva con unos datos de audiencia que consolidan su liderazgo en el mes de octubre, alcanzando 3,5 millones de seguidores únicos.

Y ahora Sonsoles 2025

Y ahora Sonsoles vuelve a ser otro mes el magacín diario más visto de las privadas

La Ruleta de la Suerte

La ruleta de la suerte sigue imparable: alcanza 66 meses consecutivos de liderazgo

Arturo Valls en El 1%

El estreno de la segunda temporada de El 1% arrasa con un 16% de share y 1.185.000 espectadores de media

Publicidad