Chiara Oliver recuerda su paso por La Voz: “Qué rápido cambia todo”

Pablo López y Chiara Oliver han tomado una decisión bastante inusual tras la primera Batalla se su equipo: han decidido que pasasen todos los talents. Esto hace que, obviamente, el resto de los artistas de su equipo tuviesen más presión aún, pero se han refugiado en que Chiara sabe exactamente cómo se sienten.

La cantante ha recordado cómo fue su paso por La Voz y ha asegurado que ha sido una de las experiencias musicales más importantes de su vida. “Qué rápido cambia todo”, ha asegurado echando la vista atrás hacia el día en el que superó las Audiciones a ciegas.

“Vete con Laura Pausini a recoger tulipanes”, le ha dicho Pablo López durante su reflexión recordando que, pese a que él también giró su asiento, ella se decantó por el equipo de la italiana. ¡Inolvidable!