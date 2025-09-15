Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Toma nota

"Bailar a muerte": Arón Piper confiesa cómo es su fiesta ideal

El actor y cantante ha respondido al test fiestero de Pablo Motos desvelando cómo sería su fiesta ideal.

"Bailar a muerte": Arón Piper confiesa cómo es su fiesta ideal

Publicidad

Arón Piper ha brillado en El Hormiguero con su estilo único y su cercanía. El actor y cantante ha compartido anécdotas de su carrera y momentos personales que han conquistado al público.

En esta ocasión, después de conocer cuánto le gusta la fiesta, Pablo Motos le ha hecho un desternillante test al invitado. En él, Arón se ha mojado eligiendo entre dos opciones hasta conocer cómo sería su celebración ideal.

El músico e intérprete ha confesado que le gusta "bailar a muerte", ha dicho que no le gustan las 'pool parties', ha desvelado cuál es su combinado favorito e incluso ha dado algunos consejos para evitar la resaca. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Así ha sido la entrevista completa a Arón Piper en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Arón Piper en El Hormiguero

Marron deja a Arón Piper boquiabierto demostrando que se pueden "crear dibujos en el aire"

Marron deja a Arón Piper boquiabierto al demostrar que "se pueden crear dibujos en el aire"

"No vas a venir más": Pablo Motos pone a prueba a Esperansa Grasia en su debut en El Hormiguero

"No vas a venir más": Pablo Motos pone a prueba a Esperansa Grasia en su debut en El Hormiguero

Arón Piper sobre Johnny Depp: "Él es tal cual te imaginas"
El Hormiguero

Arón Piper sobre Johnny Depp: "Él es tal cual te imaginas"

"Bailar a muerte": Arón Piper confiesa cómo es su fiesta ideal
Toma nota

"Bailar a muerte": Arón Piper confiesa cómo es su fiesta ideal

Manu prolonga su espectacular idilio con El Rosco: ¡y va a por el bote de 2.122.000 euros!
El Rosco | 15 de septiembre

Manu prolonga su espectacular idilio con El Rosco: ¡y va a por el bote de 2.122.000 euros!

A Rosa le ha pesado demasiado el fallo cometido en la primera vuelta: al ver que su rival no daba tregua, ha tenido que asumir riesgos en su desesperado intento de remontada.

El pique de Roberto Leal con Juanra Bonet al recordarle las reglas: “Ésa es otra película”
Mejores momentos | 15 de septiembre

El pique de Roberto Leal con Juanra Bonet al recordarle las reglas: “Ésa es otra película”

Los dos presentadores se han enfrascado en una divertida conversación cuando el equipo azul ha terminado la prueba Palabras Cruzadas.

El sobresaliente debut de Lucía Guerrero en Pasapalabra: ¡se estrena con pleno en La Pista!

El sobresaliente debut de Lucía Guerrero en Pasapalabra: ¡se estrena con pleno en La Pista!

Juanra Bonet sorprende con su imitación de Enrique Bunbury: “Nuestras disculpas”

Juanra Bonet sorprende con su imitación de Enrique Bunbury: “Nuestras disculpas”

Mar Flores

Así se hicieron las fotos de Mar Flores con Fernández-Tapias en Suiza: ¿dio la modelo la información a los fotógrafos?

Publicidad