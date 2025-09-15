Toma nota
"Bailar a muerte": Arón Piper confiesa cómo es su fiesta ideal
El actor y cantante ha respondido al test fiestero de Pablo Motos desvelando cómo sería su fiesta ideal.
Arón Piper ha brillado en El Hormiguero con su estilo único y su cercanía. El actor y cantante ha compartido anécdotas de su carrera y momentos personales que han conquistado al público.
En esta ocasión, después de conocer cuánto le gusta la fiesta, Pablo Motos le ha hecho un desternillante test al invitado. En él, Arón se ha mojado eligiendo entre dos opciones hasta conocer cómo sería su celebración ideal.
El músico e intérprete ha confesado que le gusta "bailar a muerte", ha dicho que no le gustan las 'pool parties', ha desvelado cuál es su combinado favorito e incluso ha dado algunos consejos para evitar la resaca. ¡Imperdible!
