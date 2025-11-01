Muere un aficionado del Real Madrid al sufrir un paro cardiaco en la grada del Bernabéu en pleno Clásico

Igal Brodkin, aficionado madridista de 50 años, murió después de sufrir un paro cardiaco en plena grada del Santiago Bernabéu cuando se estaba disputando la segunda parte del Clásico entre Real Madrid y Barcelona.

Concretamente sucedió minutos después de que Mbappé fallara un penalti que podría haber puesto 3-1 a los locales. Esto sucedió el pasado domingo 26 de octubre, sin embargo, es casi una semana después cuando la peña madridista de Israel ha confirmado el fallecimiento de Brodkin en sus redes sociales. El Real Madrid, de momento, no se ha pronunciado oficialmente.

"Lamentamos profundamente la muerte prematura de Igal Brodkin, quien falleció en el Santiago Bernabéu durante el Clásico el domingo. Yigal, un acérrimo fan del Real Madrid sufrió un paro cardíaco repentino durante el partido. A pesar de los esfuerzos inmediatos de RCP, no pudieron salvarle la vida", dice parte del comunicado de la peña madridista israelí, que también recoge las palabras de su hijo Sean.

"Después del penalti fallado de Mbappé, tuvo un paro cardiaco..."

"Mi padre ha sido un fanático del Real Madrid desde 2009. Transfirió su amor por el club a cada uno de nosotros, en toda nuestra familia somos madridistas apasionados. Cada día llevo conmigo un tatuaje del equipo en mi cuerpo como símbolo de nuestro profundo vínculo y admiración como familia al equipo. A lo largo de los años, mi padre cumplió un sueño - se llevó a cada uno de sus hijos, incluyendo a mi madre varias veces- a Madrid para ver jugar al Real Madrid. Esos viajes y experiencias estuvieron entre los momentos más felices de su vida.

Lamentablemente, durante uno de estos partidos, inmediatamente después de fallar el penalti Kylian Mbappe, tuvo un paro cardíaco repentino dentro del estadio. A pesar de los esfuerzos inmediatos de reanimación, no pudo ser revivido. Para nuestra familia, el Real Madrid no fue solo un equipo, sino un vínculo compartido, una pasión de toda la vida que nos unió. El Real Madrid fue, y siempre seguirá siendo, parte de quién fue mi padre y quiénes somos".

Algunos aficionados quisieron avisar a Soto Grado

Por otra parte y según los testigos presenciales, los servicios médicos del Santiago Bernabéu reaccionaron lo más rápido posible y tras atenderle le trasladaron al Hospital de la Paz, donde terminaría perdiendo la vida horas después. Es más, muchos de los allí presentes quisieron avisar al árbitro de lo que estaba sucediendo pero debido al ruido general, César Soto Grado no escuchó nada y el encuentro continuó celebrándose con normalidad.

La peña madridista israelí también quiso informar de que se le realizará un homenaje el próximo martes en el partido de Champions en Anfield: "Este martes, en la proyección del partido contra el Liverpool en el Hangar 11, compartiremos antes del pitido de apertura un especial honor a Igal, madridista en el corazón y en el alma, hasta el último momento".

