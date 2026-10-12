"La culpa es de los árbitros": los mejores consejos del Mourinho de El Hormiguero ante un mal día

Cada noche en El Hormiguero promete sorpresas y risas a partes iguales. Esta vez, gracias a la increíble caracterización y habilidad para imitar de Carlos Latre, el programa ha podido disfrutar de la presencia de Mourinho en el plató.

El entrenador del Real Madrid, con el humor que le caracteriza, ha irrumpido en el programa de Pablo Motos para soltar uno de sus discursos 'mourinhescos'. El portugués ha venido a decir que si has tenido un mal día tienes que aguantarte y echar balones fuera.

"La culpa es de los árbitros", ha concluido el humorista caracterizado del técnico antes de cerrar su discurso con una frase de todo menos motivadora: "Que quieras no significa que puedas". ¡No te lo pierdas!