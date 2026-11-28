Espectacular
¡Olimpiadas robóticas! Marron sorprende a Marta Hazas y Elena Furiase con sus robots caseros
El equipo de ciencia ha creado unos cuantos robots que han competido entre sí en unas olimpiadas tan surrealistas como divertidas.
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Marta Hazas y Elena Furiase han llegado juntas a El Hormiguero para hablar de sus últimos proyectos y compartir algunas de sus vivencias con Pablo Motos. Una visita en la que tampoco han faltado las risas y la complicidad entre ambas.
Antes de despedir a las intérpretes, el presentador ha dado paso a Marron y a los surrealistas inventos del equipo de ciencia: unos pequeños robots que han competido en unas particulares olimpiadas.
Pese a que algunas 'disciplinas' han presentado más complicaciones de otras, el resultado ha sido tan divertido como inolvidable. ¡Espectacular!
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