Marta Hazas y Elena Furiase han llegado juntas a El Hormiguero para hablar de sus últimos proyectos y compartir algunas de sus vivencias con Pablo Motos. Una visita en la que tampoco han faltado las risas y la complicidad entre ambas.

Antes de despedir a las intérpretes, el presentador ha dado paso a Marron y a los surrealistas inventos del equipo de ciencia: unos pequeños robots que han competido en unas particulares olimpiadas.

Pese a que algunas 'disciplinas' han presentado más complicaciones de otras, el resultado ha sido tan divertido como inolvidable. ¡Espectacular!