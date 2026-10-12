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Disfruta de la entrevista completa a Maluma en El Hormiguero

El artista ha sido el protagonista de una noche marcada por las confesiones, las risas y la buena sintonía entre presentador e invitado.

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Una de las grandes estrellas de la música latina, Maluma, ha sido el protagonista de una nueva noche en El Hormiguero. El colombiano ha repasado su trayectoria, sus éxitos y algunos de los momentos que más le han marcado a lo largo de los años.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre la química que mantiene con Shakira. El artista apareció por sorpresa en uno de sus conciertos en España y ha contado cómo es su relación con su compatriota.

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Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo era Maluma de pequeño. El invitado ha asegurado que siempre ha sido muy travieso y ha contado una de las peores trastadas que hizo cuando estaba en el colegio.

Además, también ha habido tiempo para hablar sobre salud mental. El cantante ha contado cómo consiguió sanar su cabeza y atravesar una ansiedad que le comía por dentro.

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