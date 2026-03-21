María José Campanario, ante las valoraciones del jurado: “Sabía que me comía tres unos como tres soles”

María José Campanario no se ha visto muy sorprendida al conocer la resolución del jurado con su puntuación. A pesar de obtener los números más bajos de la gala, la concursante ha felicitado a sus compañeros.

“Ha sido brutal” ha explicado Campanario ante la gala y las pruebas de sus compañeros, añadiendo que “son semidioses”. La admiración y el respeto entro los ocho concursantes han quedado reflejados en las palabras de María José.

Lejos de recurrir a la queja, la concursante ha aplicado el humor y ha añadido, “tendría que haber venido en la 2”, refiriéndose a la segunda edición de El Desafío.