Hoy, Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo visitan El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo, los cuatro finalistas de El Desafío, que visitan el programa justo un día antes de conocer quién se alzará con la victoria.

Durante la entrevista, compartirán cómo han vivido esta experiencia, los retos más exigentes a los que se han enfrentado y la tensión acumulada tras semanas de competición. Una charla cargada de emoción, nervios y complicidad, en la que repasarán su paso por el concurso en la antesala de una final que promete ser de lo más ajustada.

Sobre ellos:

Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo representan perfiles muy distintos dentro del mundo del entretenimiento y la comunicación. Desde la influencia digital hasta la televisión y el periodismo, los cuatro han demostrado su capacidad de superación y su competitividad en El Desafío, consolidándose como protagonistas de una de las ediciones más intensas del formato.