La fantasía de Jessica Goicoechea y la magia de Nuria Roca en la segunda gala de El Desafío

La noche ha comenzado con un saber amargo tras el duelo protagonizado por José Yélamo y Eva Soriano. Los concursantes no han sido capaces de superar los travesaños mortales.

Tras ese fracaso, Patricia Conde ha dado todo un espectáculo en su baile con cajones levantando el plató al ritmo de su exigente coreografía.

Willy Bárcenas ha vuelto a jugársela en El Desafío. El ganador del primer programa tras protagonizar una heroica apnea se ha pasado al fuego en un desafío lleno de tensión.

Eduardo Navarrete ha trabajado duro durante toda la semana para conseguir dominar una coreografía de luces con poys.

La invitada de la segunda gala ha sido Nuria Roca. La presentadora ha puesto en un aprieto a Roberto Leal al realizar con él como voluntario un increíble número de magia.

Daniel Illescas ha vivido un momento muy especial con la visita de su abuela en el plató de El Desafío. El modelo se ha puesto al límite al enfrentarse a una prueba de escapismo en la que se ha visto enterrado en arena.

Jessica Goicoechea ha desplegado todo su encanto en su desafío. Una coreografía en el aire en la que la influencer ha fluido con la música mostrando mucha sensualidad y belleza en su número aéreo.

La apnea de la segunda gala ha sido protagonizada por María José Campanario. La concursante ha demostrado su capacidad de sufrimiento al empezar a padecer muy pronto las contracciones bajo el agua. María José Campanario ha conseguido permanecer 3 minutos en el tanque en la prueba estrella de El Desafío.

La ganadora de la noche ha sido Jessica Goicoechea con los tres dieces del jurado tras su impresionante coreografía aérea. La concursante ha decidido donar el premio a una asociación de animales.