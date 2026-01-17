Jessica Goicoechea gana la segunda gala de El Desafío y dona su premio a una asociación de animales: “Para mí son algo muy especial”

Jessica Goicoechea y Willy Bárcenas han sido los dos últimos concursantes en saber su puntuación, eso solo podía significar que uno de los dos había ganado. “Me va a dar algo” ha dicho la influencer con la tensión que se palpaba en el plató.

Todos los concursantes se han abalanzado sobre la modelo después de que Roberto Leal haya anunciado su victoria. Los tres miembros del jurado han coincidido en darle la máxima puntuación.

Jessica Goicoechea ha donado el dinero a la ONG de Zooasis, encargada de cuidar y proteger a los animales y de defender sus derechos.

Por su parte, Willy Bárcenas ha conseguido la segunda mejor puntuación tras su prueba de fuego con 20 puntos en total.