Ganadora | Programa 2

Jessica Goicoechea gana la segunda gala de El Desafío y dona su premio a una asociación de animales: “Para mí son algo muy especial”

La modelo se lleva los tres dieces de Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura con su coreografía aérea de agua.

Jessica Goicoechea y Willy Bárcenas han sido los dos últimos concursantes en saber su puntuación, eso solo podía significar que uno de los dos había ganado. “Me va a dar algo” ha dicho la influencer con la tensión que se palpaba en el plató.

Todos los concursantes se han abalanzado sobre la modelo después de que Roberto Leal haya anunciado su victoria. Los tres miembros del jurado han coincidido en darle la máxima puntuación.

Jessica Goicoechea ha donado el dinero a la ONG de Zooasis, encargada de cuidar y proteger a los animales y de defender sus derechos.

Por su parte, Willy Bárcenas ha conseguido la segunda mejor puntuación tras su prueba de fuego con 20 puntos en total.

Eduardo Navarrete: “He venido a El Desafío porque quería ponerme a prueba”

La fantasía de Jessica Goicoechea y la magia de Nuria Roca en la segunda gala de El Desafío

Juan del Val pulsa el botón de la injusticia a favor de Daniel Illescas: “La prueba era de diez”

El dolor de María José Campanario para llegar a los tres minutos en la apnea: “Soy una jabata”
El dolor de María José Campanario para llegar a los tres minutos en la apnea: “Soy una jabata”

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena
“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

Daniel Illescas se ha enfrentado a una de las pruebas más exigentes del programa. El esfuerzo del influencer ha sido mayúsculo durante toda la ejecución.

Nuria Roca protagoniza un espectacular truco de mentalismo con Roberto Leal: “Tu integridad física va a estar en peligro”
Nuria Roca protagoniza un espectacular truco de mentalismo con Roberto Leal: “Tu integridad física va a estar en peligro”

La presentadora ha sorprendido a todos los presentes del plató con su maravilloso espectáculo de magia.

