“Es una mierda”: José Yélamo y Eva Soriano tiemblan en un duelo de altura en El Desafío

Los dos concursantes son buenos amigos, pero no hay amistad cuando los puntos están en juego. El pique sano entre ambos pone un punto más al duelo.

El primer duelo de la sexta temporada de El Desafío no ha podido estar más emocionante, Eva Soriano y José Yélamo han estado toda la semana practicando para superar los travesaños mortales en el menor tiempo posible.

Así han preparado el primer duelo de la temporada

Una prueba que combinaba agilidad, equilibrio y precisión que les ha hecho llegar al límite. El primero en empezar era José Yélamo, quien tenía la mitad de la escaleta superada y se enfrentaba a la parte más complicada cuando la falta de estabilidad le ha hecho quedarse colgado del arnés. “Es frustrante estar toda la semana preparándolo y fallar aquí” aclaraba el concursante a Roberto Leal.

Muy similar la actuación de la presentadora, a pesar de que ha comenzado con una técnica más precisa que su compañero, ha corrido la misma suerte en el mismo punto. La cara de Eva Soriano ha sido un poema cuando no ha podido finalizar la prueba.

Ambos participantes fallaron en el mismo la tabla balancín, con tiempos muy similares. Los jueces tendrán complicada una valoración ante un resultado tan parecido.

La emoción de Willy Bárcenas con sus 4:01 minutos en la apnea de El Desafío

Manu, brillante en su primer triunfo del año en El Rosco... ¡pero por la mínima!

Rosa, ante una de sus mejores rachas en La Pista: tercera victoria y al borde de otro pleno

El malentendido de Nerea Barros con Roberto Leal: ¡le lleva a perder en La Pista!
La divertida reacción de Nerea Barros tras fallar en el Una de Cuatro: “Se nota que me gusta el fútbol”
defensa Julio Iglesias
Exclusiva

El equipo de Julio Iglesias va "equipado con armamento": "No va a haber pactos, va a haber pruebas"

El cantante está contra las cuerdas después de que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de agredirlas sexualmente. Hoy, conocemos la estrategia que seguirá su equipo legal.

Periodista y Julio Iglesias
Exclusiva

El incómodo encuentro de una periodista con Julio Iglesias: "Nos pedían sentarnos sobre sus piernas para que jugara con nuestras bragas"

Hablamos con Verónica Albanese, periodista argentina que vivió una situación incómoda en una rueda de prensa con Julio Iglesias. Según nos cuenta, la discográfica les pedía que se sentaran en su regazo para que él pudiera jugar con la goma de su ropa interior.

Exnovia Julio Iglesias

Mónica Gonzaga, exnovia de Julio Iglesias: "Si las acusaciones son reales, Julio no está en sus cabales"

Chef Julio Iglesias

La chef actual de Julio Iglesias en República Dominicana, sorprendida ante las acusaciones: "Nunca he conocido esa cara de él"

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo desvela el motivo por el que Julio Iglesias no está con Miranda Rijnsburger: "Él le ha dicho que no vaya"

