RETOS | PROGRAMA 2
“Es una mierda”: José Yélamo y Eva Soriano tiemblan en un duelo de altura en El Desafío
Los dos concursantes son buenos amigos, pero no hay amistad cuando los puntos están en juego. El pique sano entre ambos pone un punto más al duelo.
El primer duelo de la sexta temporada de El Desafío no ha podido estar más emocionante, Eva Soriano y José Yélamo han estado toda la semana practicando para superar los travesaños mortales en el menor tiempo posible.
Una prueba que combinaba agilidad, equilibrio y precisión que les ha hecho llegar al límite. El primero en empezar era José Yélamo, quien tenía la mitad de la escaleta superada y se enfrentaba a la parte más complicada cuando la falta de estabilidad le ha hecho quedarse colgado del arnés. “Es frustrante estar toda la semana preparándolo y fallar aquí” aclaraba el concursante a Roberto Leal.
Muy similar la actuación de la presentadora, a pesar de que ha comenzado con una técnica más precisa que su compañero, ha corrido la misma suerte en el mismo punto. La cara de Eva Soriano ha sido un poema cuando no ha podido finalizar la prueba.
Ambos participantes fallaron en el mismo la tabla balancín, con tiempos muy similares. Los jueces tendrán complicada una valoración ante un resultado tan parecido.
