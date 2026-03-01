Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido extra

Eva Soriano, tras fracasar en la apnea: “La cabeza me ha jugado una mala pasada”

Los concursantes han valorado sus retos del octavo programa de El Desafío.

Eva Soriano, tras fracasar en la apnea: “La cabeza me ha jugado una mala pasada”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Jessica Goicoechea ha asegurado que ha disfrutado muchísimo con su reto de conducción junto a Santiago Segura. Patricia Conde se ha mostrado un poco frustrada al saber que Eduardo Navarrete hacía el desafío en un minuto.

Eva Soriano ha explicado su frustración al haber conseguido un tiempo tan bajo en la apnea. “me he bloqueado porque la cabeza me ha jugado una mala pasada” ha confesado la humorista.

María José Campanario ha descrito su prueba como muy chunga y Daniel Ilescas se ha mostrado muy contento y con mucha adrenalina al enfrentarse al fuego.

Willy Bárcenas ha asegurado que “dudo que vaya a disfrutar con una prueba más que con esta” mientras Eduardo Navarrete ha definido su duelo como “su prueba, ir de barra en barra”.

La ironía de Santiago Segura tras vivir el desafío de conducción junto a Jessica Goicoechea

“Me ha parecido muy fácil”: La ironía de Santiago Segura tras vivir el desafío junto a Jessica Goicoechea

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Nuria Roca

El desternillante 'pique' entre Juan del Val y Pablo Motos por el arroz de Nuria Roca: "¿Eres hijo mío?"

Eva Soriano, tras fracasar en la apnea: “La cabeza me ha jugado una mala pasada”

Eva Soriano, tras fracasar en la apnea: “La cabeza me ha jugado una mala pasada”

“El año que viene como hagamos otro viaje, nos vamos a las Maldivas”: Susana experimenta los efectos del calor en Japón

“El año que viene como hagamos otro viaje, nos vamos a las Maldivas”: Susana experimenta los efectos del calor en Japón

padre e hijo
Familia

Sigue pagándole la pensión a un hijo que no es suyo: "No tengo ni relación"

¿Qué famoso torero no se pierde ni un programa de Arguiñano? "No sabía yo que me viese"
Se ha llevado una sorpresa

¿Qué famoso torero no se pierde ni un programa de Arguiñano? "No sabía yo que me viese"

Los retos del noveno programa de El Desafío: el duelo entre María José Campanario y Eva Soriano
PRÓXIMOS RETOS

Los retos del noveno programa de El Desafío: el duelo entre María José Campanario y Eva Soriano

Los retos del siguiente programa traen pruebas muy complicadas que llevarán al límite a los concursantes.

El alegato de Patricia Conde a favor de sus compañero
Mejores momentos | Programa 8

El alegato de Patricia Conde a favor de sus compañeros: “Que afortunada soy de disfrutar del programa”

La presentadora ha tenido unas bonitas palabras hacia sus compañeros tras la baja puntuación.

La ironía de Santiago Segura tras vivir el desafío de conducción junto a Jessica Goicoechea

“Me ha parecido muy fácil”: La ironía de Santiago Segura tras vivir el desafío junto a Jessica Goicoechea

Las bonitas palabras de Roberto Leal a Eva Soriano tras frustrarse en la apnea

Las bonitas palabras de Roberto Leal a Eva Soriano tras frustrarse en la apnea: “Tú no tienes que demostrar nada a nadie”

Pedri y Ferran Torres juegan con fuego en El Hormiguero: el increíble experimento de Marron

Pedri y Ferran Torres juegan con fuego en El Hormiguero: el increíble experimento de Marron

Publicidad