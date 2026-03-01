Contenido extra
Eva Soriano, tras fracasar en la apnea: “La cabeza me ha jugado una mala pasada”
Los concursantes han valorado sus retos del octavo programa de El Desafío.
Jessica Goicoechea ha asegurado que ha disfrutado muchísimo con su reto de conducción junto a Santiago Segura. Patricia Conde se ha mostrado un poco frustrada al saber que Eduardo Navarrete hacía el desafío en un minuto.
Eva Soriano ha explicado su frustración al haber conseguido un tiempo tan bajo en la apnea. “me he bloqueado porque la cabeza me ha jugado una mala pasada” ha confesado la humorista.
María José Campanario ha descrito su prueba como muy chunga y Daniel Ilescas se ha mostrado muy contento y con mucha adrenalina al enfrentarse al fuego.
Willy Bárcenas ha asegurado que “dudo que vaya a disfrutar con una prueba más que con esta” mientras Eduardo Navarrete ha definido su duelo como “su prueba, ir de barra en barra”.
