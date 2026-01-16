Eduardo Navarrete llena de ilusión el plató de El Desafío

El diseñador siempre muestra menos de lo que en realidad tiene. Durante los ensayos, Navarrete ha sacado su lado más bromista, pero sin dejar de lado el esfuerzo de coordinación que requiere una prueba como esta.

La prueba consistía en realizar un baile girando unos poys en cada mano que coincidiesen a su vez con la proyección de detrás del concursante. Una prueba que requería de concentración en todo momento para no perder el ritmo de la música y seguir la cuenta de las vueltas que llevaba.

El diseñador ha puesto todo su empeño en la prueba y ha mostrado algunas marcas que le han dejado los entrenamientos en el cuerpo. A pesar del cansancio y los daños colaterales, Eduardo Navarrete se ha dejado la piel.

Tras la prueba del programa pasado, Navarrete ha querido resarcirse y esforzarse al máximo. ¿Habrá logrado impresionar al jurado?