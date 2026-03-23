Eva Soriano, tras su lesión en El Desafío: “Estoy poniendo en peligro mi integridad física”

Los concursantes han dado el máximo en la segunda semifinal demostrando el nivel que han alcanzado gala tras gala. Eva Soriano ha sido la que ha salido peor parada al hacerse daño durante su coreografía en directo. “¿Qué más me podía pasar?” ha dicho la humorista tras su lesión en el penúltimo programa.

María José Campanario se ha mostrado contenta al salvar la mano de su marido durante su desafío de magia. Daniel Illescas ha confesado que las sillas no se lo han puesto fácil, pero “el objetivo principal se ha conseguido, que era estar en la final”.

Patricia Conde se muestra feliz de ocupar su puesto en la final con sus zapatos de claqué, “aquí las coreografías son muy duras y me encanta estar aquí”. José Yélamo ha explicado lo loco que se ha vuelto, “estoy muy orgulloso”.

Willy Bárcenas ha confesado que no se puede pedir más y ha deseado suerte a sus compañeros finalistas.

Eduardo Navarrete ha explicado que ha vendido muy bien su número, “eran cuatro acordes, pero muy vistosos”.

Así han vivido los concursantes de El Desafío sus números en la segunda semifinal del programa.