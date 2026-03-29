Patricia Conde, José Yélamo y Jessica Goicoechea tras la Gran Final de El Desafío: “Dani se merecía ganar, es un superhéroe

José Yélamo no ha podido contener las lágrimas en la Gran Final de El Desafío. “Yo llegué pensando que no era capaz de subir una cuesta y he acabado haciendo acrobacias” ha confesado el presentador.

La pena y la nostalgia se han apoderado del concursante en su reto final en el programa. Un momento que ha finalizado con un abrazo de su amigo Roberto Leal.

Patricia Conde ha definido a Daniel Illescas como un ‘superhéroe’ y ha confesado que se lleva muchas cosas tras su paso por el programa, “es cómo si tuviera 25 años” ha dicho la presentadora.

Por su parte, Jessica Goicoechea se ha mostrado muy orgullosa y feliz de su paso por el programa.