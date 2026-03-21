Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo, finalistas de la sexta temporada de El Desafío

José Yélamo ha vivido con nervios la segunda semifinal, pero con una posición privilegiada respecto al resto de sus compañeros al ser el primer finalista de la sexta edición. El presentador ha puesto todo su esfuerzo para sumar el mayor número de puntos posible en su loca coreografía.

Con un espectacular número en las sillas en equilibrio en el que el fuego ha sido el protagonista, Daniel Illescas ha conseguido alzarse con la primera posición en el ranking general llegando con 195 puntos a la gran final de El Desafío.

Patricia Conde se ha resarcido de su asignatura pendiente con el claqué en la segunda semifinal de El Desafío. La presentadora ha ejecutado a la perfección una coreografía aplicando la complicada disciplina. Un reto del que se ha mostrado muy orgullosa en el programa.

La vencedora de la noche y última clasificada en el ranking general para luchar por la victoria en la gran final ha sido Jessica Goicoechea. La influencer ha realizado una difícil coreografía en pareja que le ha dado la máxima puntuación por parte del jurado de El Desafío.

Tras la segunda semifinal, el ranking general lo encabeza Daniel Illescas con 195 puntos, la segunda posición es para José Yélamo con 191 puntos, la tercera finalista ha sido Patricia Conde con 181 puntos y la última en clasificarse para la gran final ha sido Jessica Goicochea con 180 puntos.

Una clasificación muy ajustada que deja en el aire lo que puede ocurrir en la gran final de El Desafío. ¿Quién se alzará con la gran victoria en la final? No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.