Estos son los socios de los finalistas de cara a la gran final de El Desafío: “Aquí se han hecho lazos muy importantes”

José Yélamo ha sido el primero en escoger, el presentador guarda una gran amistad con Eva Soriano y pese a su malestar físico, no ha dudado en elegirla como compañera. Daniel Illescas ha sido el siguiente y se ha decantado por María José Campanario, “he compartido con su marido en otro programa y tampoco me falló” ha explicado el influencer hablando sobre Jesulín de Ubrique.

Patricia Conde se ha visto contra las cuerdas al tener que elegir entre Willy Bárcenas y Eduardo Navarrete, siendo el primero el seleccionado por la concursante alegando que le “admira mucho”.

Por descarte, Navarrete será la pareja de Jessica Goicoechea en la final, ambos concursantes se han fundido en un gran abrazo, dando muestra de su compatibilidad y buen rollo.