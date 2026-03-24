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La confesión de Patricia Conde sobre su socio Willy Bárcenas: “Me cae muy bien y nos hace reír mucho con sus discursos”
La presentadora ha explicado los motivos que le han llevado a elegir al cantante como socio en la Gran Final de la sexta edición de El Desafío.
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Willy Bárcenas ha vuelto con más fuerza que nunca para sumar sus puntos a Patricia Conde con el objetivo de hacerla ganadora en la Gran Final de El Desafío.
“Lo he elegido porque me cae muy bien y nos hace reír mucho con sus discursos” ha confesado la presentadora ante su socio.
“Voy a estar aquí los cinco días dándolo todo” ha asegurado Willy Bárcenas ante su responsabilidad con Patricia Conde. El cantante ha elogiado la forma de tomarse los retos de Patricia y han confesado que ambos comparten signo del zodiaco.
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