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La confesión de Patricia Conde sobre su socio Willy Bárcenas: “Me cae muy bien y nos hace reír mucho con sus discursos”

La presentadora ha explicado los motivos que le han llevado a elegir al cantante como socio en la Gran Final de la sexta edición de El Desafío.

Patricia Conde y Willy Bárcenas

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Carmen Pardo
Publicado:

Willy Bárcenas ha vuelto con más fuerza que nunca para sumar sus puntos a Patricia Conde con el objetivo de hacerla ganadora en la Gran Final de El Desafío.

“Lo he elegido porque me cae muy bien y nos hace reír mucho con sus discursos” ha confesado la presentadora ante su socio.

“Voy a estar aquí los cinco días dándolo todo” ha asegurado Willy Bárcenas ante su responsabilidad con Patricia Conde. El cantante ha elogiado la forma de tomarse los retos de Patricia y han confesado que ambos comparten signo del zodiaco.

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