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VÍDEO INÉDITO: Joaquín desvela su momento más triste: “Fue el día que falleció mi padre”

La familia se ha vuelto a someter a las preguntas de las tarjetas mientras navegaban en el mar.

VÍDEO INÉDITO: Joaquín desvela su momento más triste: “Fue el día que falleció mi padre”

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Joaquín y su familia han disfrutado de una agradable comida mientras navegaban en barco por aguas japonesas. En la sobremesa, la familia ha tenido que responder a más preguntas sobre las curiosidades de su vida familiar.

Salma ha preguntado sobre las normas que ven como prescindibles dentro de la familia y, aunque aseguran no tener unas normas muy marcadas, Daniela ha reclamado a sus padres por la hora en la que tiene que estar en casa cuando sale.

El momento emotivo ha llegado cuando Joaquín ha confesado que el momento más duro vivido con su familia fue la muerte de su padre. Sin embargo, no todo ha sido tristeza, ya que tanto Susana como Joaquín tenían claro que el nacimiento de sus hijas, junto con su boda, ha sido el momento más feliz de sus vidas.

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