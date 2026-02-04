Antena3
Salma revela un secreto a Susana Saborido: “Estoy enamorada y es muy bonito”

La hija pequeña de Susana y Joaquín ha decidido revelar un secreto a su madre y a su hermana cuando van a pasar su primera noche en Japón.

Carmen Pardo
Publicado:

Daniela les pide a su madre y a su hermana que cuenten una confesión mientras Joaquín está investigando cómo son los inodoros en Japón.

Salma decide revelar un secreto a Susana Saborido y a Daniela, “estoy enamorada” ha asegurado la hija pequeña de Joaquín.

Salma decide preguntar a su hermana Daniela si sigue enamorada cómo en el anterior viaje. Daniela lo tiene claro, “ahora estoy enamorada de mí misma, me quiero mucho” ha afirmado la mayor de las hermanas.

Unas declaraciones que son aplaudidas por su madre, “pues muy bien” le dice orgullosa Susana Saborido a su primogénita.

Arrancan las grabaciones de El Capitán en Japón, la nueva aventura de Joaquín Sánchez y su familia

Salma revela un secreto a Susana Saborido: “Estoy enamorada y es muy bonito”

