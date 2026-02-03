¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

Daniela ha explicado que es lo que le ha aportado el viaje por Japón a Joaquín, “creo que le ha enseñado a tomarse las cosas con más calma, intentar entendernos”. Para ella esta aventura la ha aportado tranquilidad. “creo que no soy ya tan intensa, porque en eso soy un poquito como mi padre” ha confesado la hija mayor de los Sánchez Saborido.

Joaquín ha resaltado la paciencia que se ha traído Salma de Japón, “ella es un caballo salvaje”. El capitán se ha llevado de este viaje “el pensar un poco más en mi” y ha descubierto que sus hijas a pesar de discutir bastante se aman.

Salma bromea sobre cómo ha aumentado la obsesión por la limpieza de Susana Saborido tras su periplo por Japón. La benjamina ha aprendido a comunicarse mejor y Susana Saborido se ha llevado más calma y valora la independencia de sus hijas para manejarse en cualquier situación en un país extranjero.