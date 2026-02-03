Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Se sinceran

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

La familia ha explicado lo que han aprendido de los otros miembros durante su aventura por el país del sol naciente. No te pierdas las respuestas más sinceras de Joaquín, Susana, Daniela y Salma en El capitán en Japón.

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Daniela ha explicado que es lo que le ha aportado el viaje por Japón a Joaquín, “creo que le ha enseñado a tomarse las cosas con más calma, intentar entendernos”. Para ella esta aventura la ha aportado tranquilidad. “creo que no soy ya tan intensa, porque en eso soy un poquito como mi padre” ha confesado la hija mayor de los Sánchez Saborido.

Daniela y Salma

Joaquín ha resaltado la paciencia que se ha traído Salma de Japón, “ella es un caballo salvaje”. El capitán se ha llevado de este viaje “el pensar un poco más en mi” y ha descubierto que sus hijas a pesar de discutir bastante se aman.

Salma bromea sobre cómo ha aumentado la obsesión por la limpieza de Susana Saborido tras su periplo por Japón. La benjamina ha aprendido a comunicarse mejor y Susana Saborido se ha llevado más calma y valora la independencia de sus hijas para manejarse en cualquier situación en un país extranjero.

"Vais a flipar": las primeras imágenes de los Sánchez Saborido en su aventura por Japón

"Vais a flipar": las primeras imágenes de Joaquín Sánchez y su familia en su aventura por Japón

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"

El jueves es el gran día: así viviremos el mayor bote en la historia de Pasapalabra

El jueves es el gran día: así viviremos el mayor bote en la historia de Pasapalabra

La infanta Cristina.
Entrevista Urdangarin

Pilar Vidal: "La infanta Cristina no ha superado lo que le hizo Iñaki Urdangarin y sus padres tampoco se lo perdonan"

Juan José Ballesta
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Juan José Ballesta, que nos presenta su nueva vida

Cuatro oportunidades de levantar el Exprés no son suficientes para Bea: “¡No la veo!”
Mejores momentos | 3 de febrero

Cuatro oportunidades de levantar el Exprés no son suficientes para Bea: “¡No la veo!”

Hay algunos paneles que se le resisten a los concursantes. ¡Qué trabajito ha dado este!

¡Un panel de más de 1.000 euros! La euforia se apodera de Estela
Mejores momentos | 3 de febrero

¡Un panel de más de 1.000 euros! La euforia se apodera de Estela

Estela ha cumplido el sueño de cualquier concursante: caer en los gajos más generosos de La ruleta de la suerte una vez tras otra.

Un sueño premonitorio lleva a Bea hasta La ruleta de la suerte

Un sueño premonitorio lleva a Bea hasta La ruleta de la suerte

Nueva ley regularización de inmigrantes.

¿Hay efecto llamada con la nueva regularización de inmigrantes? Una policía, un inmigrante y una abogada analizan la nueva ley

Bacalao fresco con patatas panadera

Receta fácil y rápida de bacalao fresco con patatas panadera de Karlos Arguiñano

Publicidad