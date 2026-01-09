Antena3
Joaquín, entre geishas y luchadores de sumo: El capitán en Japón, muy pronto en Antena 3

El país nipón es capaz de aguantar terremotos y un sinfín de desastres naturales, pero no sabe la que se le viene encima con la llegada de Joaquín, Susana, Salma y Daniela.

Japón es uno de esos países que es visita obligada para los amantes del turismo. Un país milenario, con una cultura ancestral, y que es un ejemplo para occidente.

El país nipón ha resistido a todo: desde feroces terremotos y tsunamis hasta cualquier desastre natural, están preparados para todo. ¿Lo estará también para Joaquín Sánchez y su familia?

Muy pronto, podremos disfrutar de El capitán en Japón, la nueva aventura de Joaquín con Susana Saborido y sus hijas Salma y Daniela. Tras vivir el sueño americano, llega el turno de volar a la otra parte del mundo, a una cultura totalmente diferente a la que estamos acostumbrados.

Una aventura que no dejará indiferente a nadie. Desde el sushi, pasando por las geishas y los luchadores de sumo, Joaquín y su familia vivirán la verdadera experiencia nipona. Muy pronto, estreno de El capitán en Japón en Antena 3.

