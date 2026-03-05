Antena3
VÍDEO INÉDITO: Joaquín cuenta cuáles eran sus supersticiones antes de los partidos

La mayoría de los futbolistas tienen un lado supersticioso y Joaquín ha querido confesar cuáles eran sus gestos previos a los partidos.

Adrián Moreno
Publicado:

El exjugador del Real Betis tenía dos manías que no se saltaba por nada del mundo para que le dieran suerte durante el encuentro.

Uno de estos rituales que tenía el andaluz era atarse la bota derecha antes que la izquierda o meter la pierna derecha antes que la contraria por el hueco de la ropa interior.

Al hacerse mayor, ha confesado que todas estás manías se le fueron quitando con el paso del tiempo, algo que, de joven, era indispensable para el extremo.

El Capitán

