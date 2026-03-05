Antena3
Los hijos de Francisca Cadenas, más cerca que nunca de resolver su desaparición: "Quien la hizo desaparecer es de la zona"

Han pasado nueve años desde que Francisca desapareció en Hornachos (Badajoz). Sin embargo, la UCO vuelve a los escenarios clave en el caso, que parece avanzar cada día más.

Francisca Cadenas

Francisca Cadenas, una mujer de Hornachos (Badajoz), desaparecía en mayo de 2017. Desde entonces, casi nueve años después, el caso continúa sin resolverse.

Pese a que han pasado nueve años desde que Francisca despareció, el caso ha dado un giro de 180 grados. La UCO ha vuelto al lugar de los hechos para reconstruir todos los pasos de Francisca. Un paso adelante en el caso que da esperanza a su familia.

Los hijos de Francisca creen que están a punto de descubrir qué ocurrió con Francisca y sostienen que las respuestas están en apenas un tramo de menos de 100 metros. Ese es el punto exacto donde desapareció hace nueve años, en una zona de viviendas donde no se escucharon gritos ni forcejeos, por lo que creen que se pudo tratar de alguien conocido en el pueblo.

"Esa reconstrucción para nosotros puede ser la clave", advierte Diego, el hijo de Francisca, "creemos que la hicieron desaparecer aquel día y nos da miedo lo que pueda descubrir la UCO".

Según nos cuenta Diego, desde el primer día tienen sus sospechas. "Quien hizo desaparecer a mi madre es de la zona, de eso no nos cabe duda", asegura el hijo de Francisca.

Hoy, la familia de Francisca recupera la esperanza y asegura que "en días o semanas se va a resolver". ¿Qué ocurrió en mayo de 2017 con Francisca Cadenas?

