Última hora
Hablamos con el padre de la última víctima del accidente de El Bocal: "Me han cortado las manos y los pies, ella era mi apoyo"
Localizan el cuerpo sin vida de la joven desaparecida tras el accidente mortal de la playa de El Bocal (Santander). Elena se convierte en la sexta víctima de la tragedia.
Publicidad
El accidente mortal de la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander, ha conmocionado a toda la región. De las siete jóvenes afectadas, seis han fallecido y una continúa hospitalizada.
Hoy mismo han localizado el cuerpo sin vida de Elena, la joven que estaba desaparecida. Ha sido gracias a un dron subacuático que un agente de los GEO ha podido localizado el cadáver en el mar.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el padre de Elena, que está destrozado. "Me han cortado las manos y los pies porque ella era mi apoyo", nos cuenta, "ella era muy cuidadosa, jamás ha infringido algo y, si allí había un cartel indicando que no se puede subir en este puente, ella no se subía".
Según las investigaciones, apenas dos días antes del accidente, alguien alertó al 112 del mal estado de la pasarela. Algo que ha indignado a los vecinos, que aseguran que no es la única que está mal conservada.
La edad de todos los miembros del grupo, que estaban de excursión por la playa de El Bocal, no superaba los 22 años. Algo que sus familias lamentan profundamente, ya que tenían toda la vida por delante. "Ella quería seguir mis pasos como veterinaria", señala, "ella conmigo ha operado siempre y ahora me la han matado".
Más Noticias
- Más allá de perder peso: los fármacos adelgazantes mejoran el hígado graso y la apnea del sueño
- Matías Prats acude a la despedida de Fernando Ónega: "No era político, pero podría haber sido padre de la Constitución"
- Antonio Casado, amigo de Fernando Ónega: "Se lleva a la tumba una parte de su esposa, que le trasplantó un riñón"
Con la última víctima mortal confirmada, los familiares y amigos de estas lloran sus pérdidas. Un accidente que, para muchos, se podría haber evitado.
Publicidad