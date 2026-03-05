Yolanda Ramos se pronuncia tras estallar su polémica con los premios Goya: "Mientras tenga al público de mi lado…"

Yolanda Ramos ha abierto el debate en redes. La actriz respondía a un vídeo en el que se hablaba de la presencia de los influencers en los premios Goya: "Nada contra las influencers…pero yo estaba en mi casa en pijama...".

Mientras creadoras de contenido ajenas al mundo del cine como Dulceida, Laura Escanes o Marina Rivers acudían a la gala, Yolanda Ramos confesaba que tan solo había sido invitada en dos ocasiones. Un comentario que ha generado debate y polémica.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Yolanda Ramos, que se ha pronunciado acerca de la polémica. "Si una persona del público, que es al fin y al cabo quien nos sostiene, se está quejando de que no había muchos actores, que había otro tipo de profesiones, lo menos que puedo hacer es agradecérselo", afirma la actriz, "tampoco creo que nadie de la Academia vaya contra mí".

Yolanda Ramos admite que quizás su perfil no encaja del todo con la gala. "También me merezco que no me inviten porque yo, en mi profesión, es verdad que va implícito un glamour, una manera de vestirse, una manera de trabajarse, que yo todo eso no lo hago", señala.

Sin embargo, sostiene que no le afecta no ser invitada a la gala y que lo que realmente le importa es tener al público de su lado. Además, añade que este episodio no le hace sentirse rechazada por la industria del cine español, que sí que la tienen en cuenta para otro tipo de festivales y eventos.