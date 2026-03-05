Antena3
Yolanda Ramos se pronuncia tras estallar su polémica con los premios Goya: "Mientras tenga al público de mi lado…"

La actriz ha resaltado en redes que, a diferencia de algunos influencers de nuestro país, no fue invitada a la gala de los premios Goya. Un comentario que ha generado mucho debate y que ha querido aclarar en nuestro programa.

Yolanda Ramos

Yolanda Ramos ha abierto el debate en redes. La actriz respondía a un vídeo en el que se hablaba de la presencia de los influencers en los premios Goya: "Nada contra las influencers…pero yo estaba en mi casa en pijama...".

Mientras creadoras de contenido ajenas al mundo del cine como Dulceida, Laura Escanes o Marina Rivers acudían a la gala, Yolanda Ramos confesaba que tan solo había sido invitada en dos ocasiones. Un comentario que ha generado debate y polémica.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Yolanda Ramos, que se ha pronunciado acerca de la polémica. "Si una persona del público, que es al fin y al cabo quien nos sostiene, se está quejando de que no había muchos actores, que había otro tipo de profesiones, lo menos que puedo hacer es agradecérselo", afirma la actriz, "tampoco creo que nadie de la Academia vaya contra mí".

Yolanda Ramos admite que quizás su perfil no encaja del todo con la gala. "También me merezco que no me inviten porque yo, en mi profesión, es verdad que va implícito un glamour, una manera de vestirse, una manera de trabajarse, que yo todo eso no lo hago", señala.

Sin embargo, sostiene que no le afecta no ser invitada a la gala y que lo que realmente le importa es tener al público de su lado. Además, añade que este episodio no le hace sentirse rechazada por la industria del cine español, que sí que la tienen en cuenta para otro tipo de festivales y eventos.

Programas

Padre de la víctima mortal de El Bocal

Hablamos con el padre de la última víctima del accidente de El Bocal: "Me han cortado las manos y los pies, ella era mi apoyo"

Joaquín cuenta cuáles eran sus supersticiones antes de los partidos

VÍDEO INÉDITO: Joaquín cuenta cuáles eran sus supersticiones antes de los partidos

Susana Calderón
Efectos de la guerra

La guerra de Irán deja en el aire las vacaciones de Semana Santa y amenaza con pérdidas: "Dicen que el miedo no se cubre"

La 'trumpista' Lucrecia defiende a Trump.
Conflicto Oriente Medio

¿Sigue la trumpista Lucrecia apoyando a Trump? "Está terminando una guerra que empezó a finales de los 70"

3_Rubén
Mejores momentos | 5 de marzo

¡El gran protagonista de hoy sigue siendo Rubén con otro panel de 700€!

Salvo una prueba de velocidad ganada por Leticia y otro panel de 250€ que ha conseguido Silvia, Rubén se ha llevado el resto.

Las lágrimas de Samanta Villar.
CASO SUECA

Samanta Villar rompe a llorar escuchando a la madre del menor asesinado en Sueca: "Me parece grandioso lo que estás haciendo"

La periodista no ha podido contener la emoción durante una conexión en directo en nuestro programa con la madre del menor asesinado en Sueca hace ya 40 días. La madre del niño ha explicado cómo su familia intenta afrontar el crimen desde la calma y sin alimentar el odio.

2_Error

Rubén sigue acumulando paneles...aunque en este ha tenido doble oportunidad

1_DobleLetra

Rubén no da opción a los demás concursantes y gana un panel de 700€

La madre del menor asesinado en Sueca pide justicia.

La madre del niño asesinado en Sueca: "Mi otro hijo me dijo: "Mami, yo sabía que ahí detrás estaba el 'tete' muerto""

