Amiga de la familia de una de las víctimas de El Bocal: "Es ruin que se llenen los bolsillos y no pongan medidas"

El accidente moral de la pasarela de El Bocal (Santander) ya cuenta con seis víctimas mortales. Una tragedia ante la que familiares y amigos están indignados.

La tragedia ocurrida en la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander, ha causado una profunda conmoción en toda la región. De las siete chicas que resultaron afectadas por el suceso, seis han perdido la vida y otra permanece ingresada en el hospital.

Durante el día de hoy se ha confirmado el hallazgo del cuerpo de Elena, la joven que estaba desaparecida. Un agente de los GEO ha logrado localizarlo en el mar, aunque, desgraciadamente, sin vida.

El entorno de las víctimas está indignado, ya que aseguran que la pasarela estaba en mal estado y el accidente se podría haber evitado de haberse revisado. De hecho, apenas dos días antes del accidente, alguien habría llamado al 112 para alertar del peligro que tenía la pasarela.

"Los amigos somos los que más indignados estamos, la familia aún no es consciente porque está en shock", advierte Soraya, amiga de la familia de Lucía, una de las víctimas mortales, "es ruin que se lleven a los bolsillos dinero y no pongan medidas".

Muchos vecinos denuncian que no es la única pasarela que está mal conservada y las familias piden justicia. "Dice mucho del tipo de gobierno que tenemos y la clase de personas que son", sentencia Soraya.

