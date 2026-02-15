El tour de Daniela y Salma por la caravana: “Parece de juguete”

Una caravana totalmente adaptada al manga que Salma y Daniela nos han mostrado hasta el mínimo detalle. Todo totalmente decorado en rosa, desde la nevera a los cojines de los sofás. “Parece de juguete” han afirmado las hijas de Joaquín y Susana.

Tras empezar a rodar con la autocaravana, Susana Saborido y Salma nos muestras las vistas del Monte Fuji a las 7 de la mañana. “Es una locura de bonito” ha confesado Susana Saborido emocionada.

Las cuevas congeladas les han hecho pasar más de un apuro a la familia, desde chichones a resbalones en el hielo.

Y su aventura en el parque de atracciones hace alucinar a Salma, “no he visto una montaña rusa más grande en mi vida” ha confesado la benjamina de la familia.