Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Diario de viaje

El tour de Daniela y Salma por la caravana: “Parece de juguete”

La familia Sánchez Saborido continúa su aventura por Japón y ahora a Joaquín se le ha ocurrido coger una caravana japonesa. “Cuando la veáis vais a flipar” les dice Joaquín a sus hijas.

El tour de Daniela y Salma por la caravana: “Parece de juguete”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Una caravana totalmente adaptada al manga que Salma y Daniela nos han mostrado hasta el mínimo detalle. Todo totalmente decorado en rosa, desde la nevera a los cojines de los sofás. “Parece de juguete” han afirmado las hijas de Joaquín y Susana.

Tras empezar a rodar con la autocaravana, Susana Saborido y Salma nos muestras las vistas del Monte Fuji a las 7 de la mañana. “Es una locura de bonito” ha confesado Susana Saborido emocionada.

Las cuevas congeladas les han hecho pasar más de un apuro a la familia, desde chichones a resbalones en el hielo.

Y su aventura en el parque de atracciones hace alucinar a Salma, “no he visto una montaña rusa más grande en mi vida” ha confesado la benjamina de la familia.

"Vais a flipar": las primeras imágenes de los Sánchez Saborido en su aventura por Japón

"Vais a flipar": las primeras imágenes de Joaquín Sánchez y su familia en su aventura por Japón

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

María José Campanario tras fallar en el último segundo: “Estoy tranquila, he trabajado mucho”

María José Campanario tras fallar en el último segundo: “Estoy tranquila, he trabajado mucho”

El tour de Daniela y Salma por la caravana: “Parece de juguete”

El tour de Daniela y Salma por la caravana: “Parece de juguete”

"Me cago en el que lo inventó": Juan del Val carga duramente contra los grifos sin sensor

"Me cago en el que lo inventó": Juan del Val carga duramente contra los grifos con sensor

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el séptimo programa de El Desafío
Próximos retos | Programa 6

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el séptimo programa de El Desafío

Arguiñano, sobre el truco del aceite de Joseba: "Eres como una máquina alemana"
¡Infalible!

Arguiñano, sobre el truco del aceite de Joseba: "Eres como una máquina alemana"

font
Repasamos

La relación de Xavier y Luis Font, de Locomía, de la tensión al acercamiento para salvar a uno de los hermanos

Pese a pasar años distanciados y sin apenas hablarse, Xavier y Luis Font vuelven a mantener un vínculo de hermanos. Una reconciliación que se ha dado en uno de los momentos más complicados de Luis, que se vio obligado a vivir en la calle y actuar en el metro.

Teresa madre e hija, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 14 de febrero

“Ha sido un poco kamikaze”: estas concursantes ignoran su regla y pierden todo su dinero en Atrapa un millón

No estaban seguras al 100% y, aun así, han colocado los 250.000 euros en una sola trampilla, encontrando un agridulce final en el concurso.

Teresa madre e hija, concursantes de Atrapa un millón

“Me iba a enfadar mucho”: esta regla de las concursantes evita que madre e hija pierdan más dinero en Atrapa un millón

Teresa madre e hija, concursantes de Atrapa un millón

El aplaudido proyecto que tienen esta madre y su hija para fomentar el cultivo del arándano: “Que no se pierda”

Carla y Paula, concursantes de Atrapa un millónn

“No nos la sabemos”: Carla y Paula confían en su intuición en la ronda final, ¿será suficiente para ganar 25.000 euros?

Publicidad