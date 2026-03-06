VÍDEO INÉDITO: Susana recuerda cómo vivió un terremoto en Italia: “Corrí en busca de la abuela”

Un seísmo sorprendió a Susana y a la abuela de Salma y Daniela mientras realizaban la mudanza de Florencia a Sevilla debido al traspaso de Joaquín al Real Betis.

Mientras dormían, Susana escuchó un estruendo que se asemejaba al de un terremoto. Según la andaluza, el temblor duró unos cinco minutos, algo que Joaquín consideró exagerado: “Cinco minutos es un día de terremoto”.

El susto no fue a mayores, pero Susana sintió un temblor de larga duración que la hizo levantarse en busca de la abuela, ya que, debido a la antigüedad de los edificios en Italia, la sensación se percibía con mayor intensidad.