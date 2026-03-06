Antena3
VÍDEO INÉDITO: Susana recuerda cómo vivió un terremoto en Italia: “Corrí en busca de la abuela”

La madre de la familia ha hecho memoria durante el viaje en caravana y ha recordado el terremoto que vivió cuando residían en Italia.

Susana recuerda cómo vivió un terremoto en Italia

Adrián Moreno
Un seísmo sorprendió a Susana y a la abuela de Salma y Daniela mientras realizaban la mudanza de Florencia a Sevilla debido al traspaso de Joaquín al Real Betis.

Las pesadillas de Susana Saborido ante un posible terremoto: “Que no nos pille aquí”

Mientras dormían, Susana escuchó un estruendo que se asemejaba al de un terremoto. Según la andaluza, el temblor duró unos cinco minutos, algo que Joaquín consideró exagerado: “Cinco minutos es un día de terremoto”.

El susto no fue a mayores, pero Susana sintió un temblor de larga duración que la hizo levantarse en busca de la abuela, ya que, debido a la antigüedad de los edificios en Italia, la sensación se percibía con mayor intensidad.

