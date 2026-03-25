Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 8

La revelación de Susana Saborido a Daniela: “A mí me da miedo la vejez, que mis hijas se vayan”

La edad es algo que le incomoda a Susana Saborido y así se lo ha querido confesar a su hija mayor en un momento de intimidad entre ambas.

La revelación de Susana Saborido a Daniela

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Susana Saborido le ha regalado a su hija Daniela un momento de relax juntas en una sala de masajes.

Durante su rato de desconexión, Susana le confiesa a su hija que “viviría así eternamente”, Daniela le ha asegurado a su madre que también quiere esa vida, un momento en el que su hija mayor le ha preguntado sobre su miedo a la vejez.

“A mí me da miedo empezar a hacerme mayor, verte en el espejo y ver como estas cambiando” ha confesado Susana Saborido. Otro de los miedos de la matriarca es que sus hijas se vayan de casa.

Daniela le ha confesado que cuando la vea mayor “te seguiré el rollo” entre bromas ofreciéndole incluso vivir con ella.

Joaquín y Susana, impactados con los juguetes sexuales del hotel de Osaka

"Íbamos a hacer las 50 sombras de Grey": Joaquín y Susana, impactados con los juguetes sexuales del hotel de Osaka

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

La revelación de Susana Saborido a Daniela

La revelación de Susana Saborido a Daniela: “A mí me da miedo la vejez, que mis hijas se vayan”

El piropo de Susana Saborido a Joaquín: “Estás muy guapo, me pones”

El piropo de Susana Saborido a Joaquín: “Estás muy guapo, me pones”

Mimi Choi

¡Sin palabras! Los maquillajes que engañan al ojo humano triunfan en El Hormiguero

Revive la entrevista completa de Alexandra Jiménez y Javier Cámara en El Hormiguero
¡Disfrútala!

Revive la entrevista completa de Alexandra Jiménez y Javier Cámara en El Hormiguero

¿Ha hackeado Esperansa Grasia a Pablo Motos? La cómica sorprende con sus conocimientos informáticos en El Hormiguero
Trucos con Grasia

¿Ha hackeado Esperansa Grasia a Pablo Motos? La cómica sorprende con sus conocimientos informáticos en El Hormiguero

La condición neurológica rara con la que convive Alexandra Jiménez: "Tengo una sensación física clarísima"
Lo explica

La condición neurológica rara con la que convive Alexandra Jiménez: "Tengo una sensación física clarísima"

La actriz se ha sincerado en el programa y ha confesado una particularidad que parece y que influye mucho en su día a día.

4-Rosco25m
El Rosco | 25 de marzo

Debut amargo de Neli en El Rosco: un fallo tempranero le sentencia y Javier se lanza a por el bote

La concursante recién llegada no ha conseguido plantarle cara al veterano y se volverá a jugar su puesto en la Silla Azul.

3-pleno

Brutal estreno de Neli en el ¿Dónde Están?: “Con el miedo que yo le tenía”

2-triquiñuela

La triquiñuela de Xavier Deltell intentando ganar en La Pista: “Vámonos de aquí”

1-sillaazul

Nueva concursante en Pasapalabra: Neli vence a José en la Silla Azul

Publicidad