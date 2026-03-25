La revelación de Susana Saborido a Daniela: “A mí me da miedo la vejez, que mis hijas se vayan”

Susana Saborido le ha regalado a su hija Daniela un momento de relax juntas en una sala de masajes.

Durante su rato de desconexión, Susana le confiesa a su hija que “viviría así eternamente”, Daniela le ha asegurado a su madre que también quiere esa vida, un momento en el que su hija mayor le ha preguntado sobre su miedo a la vejez.

“A mí me da miedo empezar a hacerme mayor, verte en el espejo y ver como estas cambiando” ha confesado Susana Saborido. Otro de los miedos de la matriarca es que sus hijas se vayan de casa.

Daniela le ha confesado que cuando la vea mayor “te seguiré el rollo” entre bromas ofreciéndole incluso vivir con ella.