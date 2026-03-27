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VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia descubren el secreto japonés para vivir más de 100 años

Los Sánchez han escuchado los trucos que utilizan los habitantes de este pueblo japonés para vivir más.

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Joaquín y su familia descubren el secreto japonés para vivir más de 100 años

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Adrián Moreno
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La familia se ha quedado asombrada con la edad media de los habitantes de este pueblo japonés. El traductor les ha contado los hábitos que realizan las personas de este poblado para aumentar su longevidad.

Tal ha sido el asombro de la familia andaluza que hasta le han dicho al traductor que aparenta menos de la edad que tiene. El secreto de estos ciudadanos podría estar en la alimentación o en la forma en que madrugan después de haber trabajado con gran esfuerzo el día anterior.

El guía ha reconocido que la genética es una de las grandes culpables de la longevidad del pueblo, afirmando que el género que más años vive suele ser el femenino.

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