Las lágrimas de Joaquín al recibir el regalo de aniversario de Susana Saborido

Susana Saborido ha sorprendido a Joaquín cumpliendo uno de los mayores deseos del futbolista, poder conocer a Jennifer López y asistir a un concierto de la cantante.

“Gordi a mí no me vuelvas a traer otra vez a la Jenni dos” le dice el exfutbolista su mujer, al no querer volver a vivir la broma por parte de su familia.

Susana le da un sobre y al abrirlo Joaquín no ha podido contener las lágrimas “es para ver a Jennifer López en Barcelona y poder conocerla” ha dicho el capitán entre lágrimas.

Joaquín no ha podido creerse el regalo y ha ido corriendo a besar a Susana Saborido mientras agradecía que su mujer vaya a cumplir su sueño.