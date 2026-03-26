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Mejores momentos | Programa 8

Las lágrimas de Joaquín al recibir el regalo de aniversario de Susana Saborido

Su mujer y sus hijas le han hecho un regalo de aniversario inolvidable, ir a un concierto de Jennifer López en Barcelona y tener la posibilidad de conocer a la artista que tiene idolatrada.

Las lágrimas de Joaquín al recibir el regalo de aniversario de Susana Saborido

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Carmen Pardo
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Susana Saborido ha sorprendido a Joaquín cumpliendo uno de los mayores deseos del futbolista, poder conocer a Jennifer López y asistir a un concierto de la cantante.

“Gordi a mí no me vuelvas a traer otra vez a la Jenni dos” le dice el exfutbolista su mujer, al no querer volver a vivir la broma por parte de su familia.

Susana le da un sobre y al abrirlo Joaquín no ha podido contener las lágrimas “es para ver a Jennifer López en Barcelona y poder conocerla” ha dicho el capitán entre lágrimas.

Joaquín no ha podido creerse el regalo y ha ido corriendo a besar a Susana Saborido mientras agradecía que su mujer vaya a cumplir su sueño.

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