El miércoles a las 23:00
La emoción de Joaquín ante la oportunidad de conocer a Jennifer López: “Vamos al lío que me espera JLo”
El exfutbolista va a poder cumplir por fin uno de sus mayores deseos, conocer a su cantante favorita. ¿Cómo será ese encuentro?
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En el final del viaje por Japón, Susana Saborido ha sorprendido a Joaquín con una gran sorpresa, unas entradas para ir al concierto de Jennifer López en Barcelona.
Un detalle en el que además el exfutbolista podría tener la oportunidad de conocer a su artista favorita. ¿Cómo reaccionará Joaquín ante Jennifer López?
Descúbrelo el miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.
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