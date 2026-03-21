La emoción de Joaquín ante la oportunidad de conocer a Jennifer López: “Vamos al lío que me espera JLo”

En el final del viaje por Japón, Susana Saborido ha sorprendido a Joaquín con una gran sorpresa, unas entradas para ir al concierto de Jennifer López en Barcelona.

Un detalle en el que además el exfutbolista podría tener la oportunidad de conocer a su artista favorita. ¿Cómo reaccionará Joaquín ante Jennifer López?

Descúbrelo el miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.