Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El miércoles a las 23:00

La emoción de Joaquín ante la oportunidad de conocer a Jennifer López: “Vamos al lío que me espera JLo”

El exfutbolista va a poder cumplir por fin uno de sus mayores deseos, conocer a su cantante favorita. ¿Cómo será ese encuentro?

Antes de conocer a Jennifer López

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

En el final del viaje por Japón, Susana Saborido ha sorprendido a Joaquín con una gran sorpresa, unas entradas para ir al concierto de Jennifer López en Barcelona.

La imagen del encuentro de Joaquín con Jennifer López

Un detalle en el que además el exfutbolista podría tener la oportunidad de conocer a su artista favorita. ¿Cómo reaccionará Joaquín ante Jennifer López?

Descúbrelo el miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.

La exótica degustación de Joaquín en Osaka: “Es el ano o el ojete”

La exótica degustación de Joaquín en Osaka: “Es el ano o el ojete”

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Antes de conocer a Jennifer López

La emoción de Joaquín ante la oportunidad de conocer a Jennifer López: “Vamos al lío que me espera JLo”

El piropo de Juan del Val a Patricia Conde: “Con tu sonrisa lo mejoras todo”

El piropo de Juan del Val a Patricia Conde: “Con tu sonrisa lo mejoras todo”

Las primeras palabras de los finalistas

Las primeras palabras de los finalistas de El Desafío: “Pase lo que pase nos vamos a llevar la amistad”

Jessica Goicoechea, tras ganar la segunda semifinal de El desafío
Contenido extra

Jessica Goicoechea, tras ganar la segunda semifinal de El Desafío: “Quiero ser acróbata”

VÍDEO INÉDITO: Joaquín desvela su momento más triste: “Fue el día que falleció mi padre”
Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: Joaquín desvela su momento más triste: “Fue el día que falleció mi padre”

El chiste que provoca un ataque de risa a Roberto Leal: la aspirante tira de humor antes de la Silla Azul
Mejores momentos | 20 de marzo

El chiste que provoca un ataque de risa a Roberto Leal: la aspirante tira de humor antes de la Silla Azul

Isa, procedente de Burgos, ha demostrado que inventar chistes es una de sus pasiones y se ha atrevido a contar uno antes de jugar contra Alejandro.

Así ha quedado el ranking general tras la segunda semifinal de El Desafío
Clasificación | Segunda semifinal

Así ha quedado el ranking general tras la segunda semifinal de El Desafío

La última tabla de clasificación de la sexta temporada de El Desafío desvela a los cuatro concursantes que estarán en la final.

Arguiñano confiesa el truco del platillo: "Así no hay que arriesgar tanto"

Arguiñano confiesa el truco del platillo: "Así no hay que arriesgar tanto"

Sedentarismo

El sedentarismo nos 'roba' salud cerebral: descubre el pequeño gesto que añadir a tu rutina que puede darte años de vida

El poema con el que Alberto ha sorprendido a Laura Moure, Jorge Fernández y a todo el público de La ruleta de la suerte

Laura Moure anuncia que está embarazada de su primera hija: se llama Zoe y comparte este rasgo con ella

Publicidad