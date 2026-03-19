En el próximo programa
La imagen del encuentro de Joaquín con Jennifer López: “La voy a colgar en la entrada de casa”
Los Sánchez Saborido vivirán nuevas emociones en Japón, desde su primera inmersión en buceo hasta una sorpresa inolvidable para Joaquín Sánchez.
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Las aguas de Okinawa son ideales para practicar el buceo y los Sánchez Saborido se preparan para adentrarse en el espectacular fondo marino.
La obsesión por la edad será otro de los temas que la familia tratará en sus conversaciones y Joaquín va a recibir una inesperada sorpresa de parte de su mujer y sus hijas.
Un momento que el capitán a inmortalizado junto a Jennifer López, ¿cómo será el momento más esperado en la vida de Joaquín? No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.
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