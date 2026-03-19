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La imagen del encuentro de Joaquín con Jennifer López: “La voy a colgar en la entrada de casa”

Los Sánchez Saborido vivirán nuevas emociones en Japón, desde su primera inmersión en buceo hasta una sorpresa inolvidable para Joaquín Sánchez.

La imagen del encuentro de Joaquín con Jennifer López

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Carmen Pardo
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Las aguas de Okinawa son ideales para practicar el buceo y los Sánchez Saborido se preparan para adentrarse en el espectacular fondo marino.

La obsesión por la edad será otro de los temas que la familia tratará en sus conversaciones y Joaquín va a recibir una inesperada sorpresa de parte de su mujer y sus hijas.

Un momento que el capitán a inmortalizado junto a Jennifer López, ¿cómo será el momento más esperado en la vida de Joaquín? No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

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