La imagen del encuentro de Joaquín con Jennifer López: “La voy a colgar en la entrada de casa”

Las aguas de Okinawa son ideales para practicar el buceo y los Sánchez Saborido se preparan para adentrarse en el espectacular fondo marino.

La obsesión por la edad será otro de los temas que la familia tratará en sus conversaciones y Joaquín va a recibir una inesperada sorpresa de parte de su mujer y sus hijas.

Un momento que el capitán a inmortalizado junto a Jennifer López, ¿cómo será el momento más esperado en la vida de Joaquín? No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.