Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance de Una nueva vida

“Sinan le ha disparado”: Seyran y Ferit, en shock ante la tragedia que destroza sus planes

Ferit, roto por el dolor y los remordimientos, se enfrenta ahora a una realidad que no sabe si podrá soportar. Esta noche, todo se complica en Antena 3.

Seyran

Publicidad

Seyran busca a Ferit desesperada, presintiendo que algo terrible ha pasado en su encuentro con Diyar: “¿Estás con ella? Has ido a hablar con Diyar, ¿verdad?”, le pregunta con el corazón en un puño. Ferit, intentando procesar lo que está pasando, se lo cuenta a Seyan: “Sinan ha disparado a Diyar”.

A pesar de la rivalidad y de estar esperando que él deje a su prometida, Seyran se rompe por completo al pensar en lo peor: “¿Está viva, Ferit? Por favor, dime que está viva. ¿Cuál es su estado?”.

Ferit siente que su indecisión ha puesto a Diyar en el punto de mira de un maníaco y no se lo perdona. Mientras la vida de la joven pende de un hilo, el esperado paso de dejar a Diyar salta por los aires. ¿Sobrevivirá Diyar al ataque? Esta noche, los secretos se pagan muy caros. A las 22 horas, en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

Ferit elige a Seyran en el último momento y deja a Diyar destrozada

Ferit elige a Seyran en el último momento y deja a Diyar destrozada

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

Seyran

“Sinan le ha disparado”: Seyran y Ferit, en shock ante la tragedia que destroza sus planes

Alya y Sadakat: dos formas de ser madre en Mardin que chocan en En tierra lejana

Alya y Sadakat: dos formas de ser madre en Mardin que chocan en En tierra lejana

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe, en peligro tras salvar a Rodrigo de Valentina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe, en peligro tras salvar a Valentina de Rodrigo

Marta, cada vez más cerca de encontrar a Fina: las razones que han marcado su incansable búsqueda en Sueños de libertad
Muy pronto

Marta, cada vez más cerca de encontrar a Fina: las razones que han marcado su incansable búsqueda en Sueños de libertad

El reencuentro más esperado se acerca: Marta y Fina, muy pronto de nuevo juntas en Sueños de libertad
Muy pronto

El reencuentro más esperado se acerca: Marta y Fina, muy pronto de nuevo juntas en Sueños de libertad

Ana Carlota Fernández desvela la tensa situación que va a vivir Valentina con Rodrigo en Sueños de libertad: "Se va a enfrentar a él"
Contenido exclusivo

Ana Carlota Fernández desvela la tensa situación que va a vivir Valentina con Rodrigo en Sueños de libertad: "Se va a enfrentar a él"

La actriz nos cuenta cómo su personaje va a vivir un complicado momento tras volver a ver al hombre que le destrozó la vida.

Ferit se niega a perder a Seyran mientras Diyar mueve ficha en la sombra: este domingo, en Una nueva vida
Avance

Ferit se niega a perder a Seyran mientras Diyar mueve ficha en la sombra: este domingo, en Una nueva vida

Ferit se resiste a aceptar la realidad, pero Seyran ya ha tomado una decisión. Entre ultimátums, planes secretos y confesiones a medias, el próximo capítulo nos va a dejar sin palabras.

La confesión de Mine pone a Alya tras la pista de la verdad

“Amo a un hombre casado”: la confesión de Mine pone a Alya tras la pista de la verdad

7

“Me has matado con este amor”: la canción con la que Cihan confiesa sus sentimientos por Alya

Daryl y Carol, ¿cada vez más lejos?: “No tienes que irte”

Daryl y Carol, ¿cada vez más lejos?: “No tienes que irte”

Publicidad