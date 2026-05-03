“Sinan le ha disparado”: Seyran y Ferit, en shock ante la tragedia que destroza sus planes

Seyran busca a Ferit desesperada, presintiendo que algo terrible ha pasado en su encuentro con Diyar: “¿Estás con ella? Has ido a hablar con Diyar, ¿verdad?”, le pregunta con el corazón en un puño. Ferit, intentando procesar lo que está pasando, se lo cuenta a Seyan: “Sinan ha disparado a Diyar”.

A pesar de la rivalidad y de estar esperando que él deje a su prometida, Seyran se rompe por completo al pensar en lo peor: “¿Está viva, Ferit? Por favor, dime que está viva. ¿Cuál es su estado?”.

Ferit siente que su indecisión ha puesto a Diyar en el punto de mira de un maníaco y no se lo perdona. Mientras la vida de la joven pende de un hilo, el esperado paso de dejar a Diyar salta por los aires. ¿Sobrevivirá Diyar al ataque? Esta noche, los secretos se pagan muy caros. A las 22 horas, en Antena 3. Disponible también en atresplayer.