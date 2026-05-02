Los trucos de Boticaria García para mantener limpia la cocina: ¿cuándo debemos cambiar las bayetas y estropajos?

La cocina puede parecer limpia a simple vista, pero algunos de sus utensilios esconden más vida microscópica de la que imaginamos. Por eso, Boticaria García nos cuenta cómo podemos evitar que los objetos de nuestra cocina pongan en riesgo nuestra salud.

Según nos cuenta, el estropajo es, sorprendentemente, el objeto más contaminado del hogar, incluso por encima de superficies como el baño. Su deterioro es rápido: en apenas una semana ya presentan signos de desgaste y proliferación bacteriana, lo que hace recomendable sustituirlos con frecuencia o apostar por alternativas como cepillos de fregar.

Las bayetas tampoco se libran. Un mal uso, como emplearlas para todo o guardarlas húmedas y dobladas, favorece la multiplicación de bacterias. La clave está en diferenciarlas por zonas y dejarlas secar correctamente tras cada uso.

Otros elementos como los trapos de cocina o las tablas de cortar también requieren atención. Los primeros deben cambiarse a diario, mientras que las tablas, especialmente las de madera o plástico desgastado, pueden acumular microorganismos en sus grietas. ¡Dale al play para ver todos los consejos en el vídeo de arriba!