El dato que asusta a los investigadores de Mask Singer: ¿es la edición más difícil o han perdido el olfato?

La quinta edición de Mask Singer está siendo una caja de sorpresas en todos los sentidos. Con cada programa, dos máscaras descubren su identidad, y en esta temporada hemos tenido desde leyendas del deporte como Bernd Schuster y Martina Navratilova hasta supermodelos como Elle MacPherson. ¡Hasta Tomás Roncero ha aceptado el reto de Mask Singer!

Esta quinta edición está siendo muy reñida, y hay un dato que la coloca como la más difícil de la historia de Mask Singer España, ya que los investigadores han tenido serios problemas para descubrir las identidades de las máscaras.

En la cuarta gala, Ana Milán consiguió adivinar que Cayetana Guillén Cuervo se escondía bajo Planta carnívora, siendo el primer acierto de un investigador en esta quinta edición, un acierto que ha tardado en llegar en comparación con los otros años, y que hace preguntarnos: ¿es la edición más difícil o han perdido el olfato los investigadores?

Estrenos con aciertos

La tercera y cuarta edición de Mask Singer comenzó por todo lo alto, ya que desde la primera gala tuvimos aciertos por parte de los investigadores. En la tercera, Mónica Naranjo comenzó con pleno al acertar que Arantxa Sánchez Vicario era Faraona y que Tori Spelling era Arlequín, sumándose Javier Calvo a esta última teoría.

En cambio, en la cuarta edición, los Javis usaron el delatador para desenmascarar a Palomitas, acertando que su identidad era Ana Obregón.

Un primer acierto que se hizo de rogar

En la primera edición de Mask Singer, tuvimos que esperar hasta la tercera gala para la primera victoria de los investigadores. Aparecía Mariquita como máscara invitada, y Javier Calvo conseguía el primer acierto en la historia de Mask Singer España al acertar que era Mónica Carrillo.

En cambio, en la segunda edición tuvimos un pleno de aciertos en la segunda gala: los cuatro investigadores calaron rápidamente a Isabel Preysler, quien se escondía debajo de Gatita.