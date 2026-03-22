Daniela pone en un compromiso a Susana Saborido: “¿Cuánto años crees que aparentas?”

El viaje está llegando a su fin y los protagonistas todavía van a vivir nuevas y espectaculares emociones.

Ante su búsqueda de la eterna juventud, Daniela ha querido saber qué edad cree su madre que aparenta. Una inocente pregunta ante la que Joaquín ha añadido su tono de humor, “tú eres mayor que Jennifer López, ¿no?” le ha preguntado el exfutbolista a su mujer.

Un comentario que ha Susana Saborido no le ha hecho ninguna gracia y ha acabado siendo tajante con su marido. No te pierdas un nuevo programa de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.