Valtonyc dice que tiene más de 20 billetes de avión a su nombre comprado por usuarios de Twitter para "trolear" a la Policía

El mallorquín Josep Miquel Arenas 'Valtonyc' ha afirmado este jueves que tiene más de 20 billetes de avión a su nombre comprados por usuarios de Twitter con el objetivo de "trolear" a la Policía, en palabras del rapero, después de la orden policial para identificarle si sale en avión de la Isla.

En su cuenta oficial de Twitter, el rapero ha explicado que están comprando billetes a su nombre bajo el 'hashtag' #CompraunbilleteparaValtonyc, para lo que él mismo se ha ofrecido a dar sus datos por privado. Con esta campaña, usuarios anónimos habían comprado antes de las 14.00 horas 23 billetes para once destinos diferentes, según ha indicado Valtonyc.

Los simpatizantes del rapero han respondido de este modo al oficio remitido a varias compañías aéreas para controlar de manera preventiva la posibilidad de que abandone la Isla, con cualquier destino, entre el 15 y el 24 de mayo.

Esta orden fue dada ante la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional -ratificada por el Tribunal Supremo- que condenaba al rapero a tres años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas por el contenido de algunas de sus canciones.

La defensa de Valtonyc intentó obtener la suspensión de la pena recurriendo al Tribunal Constitucional pero su petición no fue admitida a trámite. Su abogado, Juan Manuel Olarieta, avanzó que intentarán conseguir la suspensión de la pena mediante un escrito ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, mientras Estrasburgo no se pronuncie, la sentencia deberá ejecutarse y por tanto el rapero tendrá que entrar en prisión. La Audiencia le dio el pasado lunes un plazo de diez días para el ingreso.