Una fuerte tromba de agua y granizo inunda varias calles de Ontinyent (Valencia)

La Comunidad Valenciana afronta una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. El viernes ha empezado con un aviso amarillo por posibles tormentas fuertes cargadas con agua y granizo. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado la alerta a nivel naranja por precipitaciones mayores en el interior de Valencia y el litoral norte de Alicante.

El frente tormentoso que ha recorrido el interior de Valencia este mediodía ha descargado con fuerza sobre Ontinyent, inundando algunas de sus calles. Según datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet), se han registrado hasta 30 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos.

La Aemet prevé un episodio de chubascos generalizados en varios puntos de la región, especialmente en áreas del interior donde se esperan precipitaciones de fuerte intensidad acompañadas de actividad eléctrica. La Aemet ya había alertado de la posibilidad de este tipo de fenómenos extremos y la formación de tormentas en apenas unos minutos.

La tormenta ha sido fruto de un reventón húmedo que ha producido fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, que ha provocado varios incidentes. Por otro lado, las consecuencias de la granizada se han traducido en daños materiales notables.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado del desplazamiento de dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos para atender urgencias provocadas por el desprendimiento de techo de un supermercado y varias naves industriales y la caída de árboles en la zona urbana.

Por su parte, el servicio de emergencias 112 ha coordinado seis avisos relacionados con inundaciones, daños estructurales y la necesidad de achiques en inmuebles afectados.

Otros municipios afectados

La Comunidad Valenciana ha registrado las primeras lluvias asociadas a la tormenta prevista por la Aemet. Toda la región permanece este viernes, entre las 14:00 y las 21:59 horas, bajo aviso amarillo, excepto el norte de Castellón y el sur de Alicante.

Otros municipios también han registrado cifras de precipitación destacadas: en Vallada han caído 27,6 litros por metro cuadrado y en Agullent, 22 litros. Los servicios de bomberos de Alicante y Catellón todavía no han tenido que actuar por incidentes relacionados con las lluvias.

La inestabilidad meteorológica ha tenido un papel destacado durante la tarde en amplias zonas del interior de la provincia de Valencia. En estas áreas se han registrado numerosos rayos, especialmente en Ayora, donde uno de ellos provocó un incendio forestal.

Las precipitaciones más intensas se concentraron en Requena, con 31,8 litros por metro cuadrado acumulados, mientras que en Bicorp se recogieron 9,2 litros por metro cuadrado en el mismo intervalo. Sin embargo, el incendio originado por un rayo y la granizada caída en Ontinyent se han convertido en los fenómenos más llamativos de la jornada.