Encuentran el cuerpo de un hombre sin vida en un acantilado de Asturias

La Guardia Civil localizó este viernes el cadáver de un madrileño de 65 años en un acantilado de Llanes, Asturias. El cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo para realizarle la autopsia. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llanes instruye diligencias.

A primera hora del día, un vecino se presentó en el Puesto de la Guardia Civil de Llanes informando de que su amigo llevaba desaparecido desde el pasado miércoles y no sabía nada. Se trataba de un hombre de Madrid que llevaba una temporada viviendo con él y su esposa desde hace unos días.

Según señaló, el hombre salió de casa para dar "una vuelta" y no había vuelto a saber nada de él. Además, no lograban contactar con él porque tenía el teléfono apagado.

A las 16.00 horas se inició el dispositivo de búsqueda y, tras ser localizado el vehículo del desaparecido en las inmediaciones del acantilado del Paseo de San Pedro de la localidad de Llanes, se perimetró la zona para centrar la búsqueda en las inmediaciones. En el dispositivo participaron Guardias Civiles de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Llanes, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Cangas de Onís y la U.A. (Unidad Aérea) de la Guardia Civil del Principado de Asturias.

A las 18.25 horas, el helicóptero de la Guardia Civil y personal del Greim localizaron el cuerpo sin vida de la persona desaparecida en el fondo del acantilado, sobre una piedra, siendo iniciado el dispositivo de rescate, izado y traslado a helipuerto del tanatorio de Llanes, donde acudió la comitiva judicial, para proceder al levantamiento del cadáver en presencia del médico forense.

Muere un niño tras caer por un acantilado

Un niño de 12 años cayó desde una zona rocosa de 20 metros mientras jugaba con un amigo en un acantilado. Desapareció este martes a las 21:45; autoridades movilizaron a la Policía Local, Bomberos de Castro y del 112, Guardia Civil y el helicóptero Helimer. El menor fue localizado poco después con un fuerte golpe en el pecho y trasladado en helicóptero al aeropuerto. Una UVI medicalizada lo llevó al Hospital de Valdecilla, donde sufrió una parada cardiorrespiratoria. Se investigan las circunstancias del incidente.

