Detenido por disparar al aire y llevarse a su hijo menor tras una discusión con su pareja en Ferrol

Un hombre ha sido arrestado por la Policía Local después de realizar varios disparos al aire y marcharse del domicilio con su hijo menor, tras una disputa con su pareja. Los hechos han tenido lugar en la travesía Bazán de Ferrol, en la madúgada del sábado, sobre las 06:30 horas.

Según informaron fuentes municipales, tras el incidente, ambos fueron localizados en otro domicilio, desde el que el individuo salió por su propio pie, permitiendo así su detención.

El menor quedó bajo el cuidado de su madre, según detallaron las mismas fuentes. El episodio, que se investiga como un nuevo caso de violencia machista, coincidió con el inicio de las fiestas de la ciudad, que comenzaron el viernes con el pregón inaugural y la actuación de Omar Montes en la Plaza de Armas.

Disparos al aire en un partido de fútbol en Tenerife

Durante un partido decisivo por el ascenso a Primera Regional de Canarias, entre la UD Añaza B y el CD Machuka de Los Realejos, disputado en el campo 'María José Pérez' de Añaza, la tensión desbordó los límites del deporte. En el minuto 15, el árbitro interrumpió el encuentro tras ser alertado por uno de sus asistentes de que desde la grada se habían arrojado objetos al terreno de juego. Fue entonces cuando se desató una escalada de violencia que obligó a la intervención de la Policía Nacional.

Según testigos presenciales, varios aficionados comenzaron a lanzar insultos graves al árbitro, llegando incluso a amenazarlo, mientras continuaban lanzando objetos al campo. La situación se intensificó cuando un grupo de seguidores invadió el terreno de juego y se dirigió hacia el colegiado. En ese momento, los agentes de la Policía Nacional accedieron al campo con equipamiento antidisturbios, formando un cordón para proteger al árbitro y al equipo técnico.

Pese a la presencia policial, la multitud no se contuvo. Prácticamente todos los asistentes invadieron el césped y persiguieron al árbitro, que tuvo que ser escoltado por los agentes mientras continuaba recibiendo insultos, amenazas y objetos lanzados. Las imágenes del incidente, que se viralizaron en redes sociales, mostraban a numerosos jóvenes e incluso niños participando en la persecución.

Ante la gravedad de la situación, se escuchó lo que pareció ser un disparo. La Policía Nacional confirmó que se realizó un tiro al aire con el arma reglamentaria para intentar frenar el caos. Aunque algunos espectadores se dispersaron, la mayoría continuó con su actitud violenta. La policía también señaló que no se descarta que lo oído fuera un petardo o bengala.

