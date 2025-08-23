Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Ferrol

Detenido por disparar al aire y llevarse a su hijo menor tras una discusión con su pareja en Ferrol

Fuentes municipales han informado acerca de que el menor quedó bajo el cuidado de su madre.

Coche de la Polic&iacute;a Local de Ferrol.

Coche de la Policía Local de Ferrol.Europa Press

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Un hombre ha sido arrestado por la Policía Local después de realizar varios disparos al aire y marcharse del domicilio con su hijo menor, tras una disputa con su pareja. Los hechos han tenido lugar en la travesía Bazán de Ferrol, en la madúgada del sábado, sobre las 06:30 horas.

Según informaron fuentes municipales, tras el incidente, ambos fueron localizados en otro domicilio, desde el que el individuo salió por su propio pie, permitiendo así su detención.

El menor quedó bajo el cuidado de su madre, según detallaron las mismas fuentes. El episodio, que se investiga como un nuevo caso de violencia machista, coincidió con el inicio de las fiestas de la ciudad, que comenzaron el viernes con el pregón inaugural y la actuación de Omar Montes en la Plaza de Armas.

Disparos al aire en un partido de fútbol en Tenerife

Durante un partido decisivo por el ascenso a Primera Regional de Canarias, entre la UD Añaza B y el CD Machuka de Los Realejos, disputado en el campo 'María José Pérez' de Añaza, la tensión desbordó los límites del deporte. En el minuto 15, el árbitro interrumpió el encuentro tras ser alertado por uno de sus asistentes de que desde la grada se habían arrojado objetos al terreno de juego. Fue entonces cuando se desató una escalada de violencia que obligó a la intervención de la Policía Nacional.

Según testigos presenciales, varios aficionados comenzaron a lanzar insultos graves al árbitro, llegando incluso a amenazarlo, mientras continuaban lanzando objetos al campo. La situación se intensificó cuando un grupo de seguidores invadió el terreno de juego y se dirigió hacia el colegiado. En ese momento, los agentes de la Policía Nacional accedieron al campo con equipamiento antidisturbios, formando un cordón para proteger al árbitro y al equipo técnico.

Pese a la presencia policial, la multitud no se contuvo. Prácticamente todos los asistentes invadieron el césped y persiguieron al árbitro, que tuvo que ser escoltado por los agentes mientras continuaba recibiendo insultos, amenazas y objetos lanzados. Las imágenes del incidente, que se viralizaron en redes sociales, mostraban a numerosos jóvenes e incluso niños participando en la persecución.

Ante la gravedad de la situación, se escuchó lo que pareció ser un disparo. La Policía Nacional confirmó que se realizó un tiro al aire con el arma reglamentaria para intentar frenar el caos. Aunque algunos espectadores se dispersaron, la mayoría continuó con su actitud violenta. La policía también señaló que no se descarta que lo oído fuera un petardo o bengala.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Vandalizan una heladería de Barcelona tras un malentendido al pedir un helado: "Aquí hablamos en catalán"

Vandalizan una heladería de Barcelona por evitar atender en catalán

Publicidad

Sociedad

Un bombero forestal trata de extinguir el fuego en Argayo, León.

Última hora de los incendios en España: bajan a 13 los incendios activos de alto riesgo y estabilizado el incendio de Larouco

Imagen de los incendios que asolan España.

Hace una semana los focos más graves estaban en Zamora y Ourense: ahora todas las miradas están puestas en León

Detenida una vecina de Carballo acusada de provocar 11 incendios forestales

Detenida una vecina de Carballo acusada de provocar 11 incendios forestales

Coche de la Policía Local de Ferrol.
Ferrol

Detenido por disparar al aire y llevarse a su hijo menor tras una discusión con su pareja en Ferrol

Incendio en el valle de Fornela, en León
Incendios

¿Está permitido limpiar los montes para evitar nuevos incendios? Los expertos responden

Un agente de la Guardia Civil con un coche interceptado
Robo cobre

Detenidos tres miembros de un grupo criminal por el robo de toneladas de cobre en La Rioja

Los detenidos pertenecían a un grupo criminal y habían sustraído casi 3.000 metros de cableado de cobre de la red telefónica.

Acantilado de Llanes, Asturias
Desaparecido

Encuentran el cuerpo de un hombre sin vida en un acantilado de Asturias

El hombre, que era de Madrid, llevaba desaparecido desde el pasado miércoles.

Imagen del mapa con la zona registrada

Registrado un terremoto de magnitud 3,4 en Rota (Cádiz)

Una persona practicando parapente

Muere un parapentista de 68 años tras una caída en Loja, Granada

Incendio en León

España, epicentro de los incendios en Europa: concentra casi el 40% de las hectáreas arrasadas con 19 fuegos activos

Publicidad