Vídeo: El momento del aterrizaje de emergencia de una aeronave que trabajaba en el incendio de Zamora

Una aeronave dedicada a la extinción de incendios forestales, que se encontraba trabajando en el incendio de Porto (Zamora), se ha visto forzada a realizar un aterrizaje de emergencia en la base aérea de Rosinos de la Requejada.

Según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, el hidroavión presentaba problemas en uno de los estabilizadores de la toma de agua, lo que le impedía aterrizar.

La aeronave pidió realizar una toma de tierra de emergencia, para lo que tuvo que sobrevolar la zona durante una hora y perder combustible, siguiendo el protocolo de seguridad habitual en estos casos, antes de aterrizar en la pista. Allí le esperaban bomberos y medios terrestres de extinción por si sucedía algún contratiempo.

Por suerte, no se han registrado daños personales ni materiales y el piloto podrá seguir realizando sus labores de extinción en los incendios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.