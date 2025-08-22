Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Animales en la playa

Alerta en la playa de Gavà: avistan una tintorera en la orilla

El propio Ayuntamiento ha avisado a los bañistas a través de las redes sociales y pide prudencia a los usuarios porque aunque es verdad que la tintorera no suele ser peligrosa para los seres humanos, hay que evitar siempre acercarse a ella cuando se la detecta.

Marina Torres
En pleno agosto y después de las tormentas de los últimos días, las playas catalanas se llenan de gente. La sorpresa que han tenido los bañistas de la playa de Gavà, en el Baix Llobregat, ha sido avistar una tintorera. También conocida como tiburón azul, ha sido observada por los bañistas en la orilla de la playa del municipio. El Ayuntamiento ha informado a través de sus redes sociales de la presencia de esta especie de tiburón y ha alertado a los vecinos y turistas.

El consistorio ha pedido prudencia a los usuarios y ha recordado que, aunque la especie no suele presentar un peligro para las personas, es importante seguir unas recomendaciones básicas en caso de detectarla. Hay que evitar el baño, no acercarse al animal, mantener la calma y avisar de inmediato a los socorristas o a la Policía Local. Lo más importante es dejarles su espacio, lo más seguro es que el animal esté desorientado y se haya perdido.

Según nos cuentan los expertos, esta especie de tiburón vive en las profundidades de los mares y océanos, a dos o tres millas de la costa. Que aparezcan en la orilla es un caso excepcional, aunque más habitual de lo que creemos. Normalmente, aparecen en solitario y si están cerca de la orilla es porque están desorientados o se han movido en busca de comida. Las altas temperaturas que tienen ahora las costas del Mediterráneo no son adecuadas para las tintoreras, ya que habitan en aguas más frías. Es un animal carnívoro se nutre principalmente de pequeños peces, moluscos y ocasionalmente algún ave. Aunque no hay que alarmarse, en muy pocas ocasiones las tintoreras atacan a los humanos y no se consideran un peligro para nosotros.

Extraño, pero habitual en aguas del Mediterráneo

Cada año las playas catalanas son sorprendidas por alguna especie de tiburón. En el Mediterráneo no es excepcional. De hecho, se ha documentado la presencia de alrededor de 45 especies de tiburones distintas. Eso incluye al tiburón blanco y a los dos peces más grandes del mundo, el tiburón ballena y el peregrino. Unos animales que los expertos remarcan que son "esenciales para el equilibrio de los ecosistemas”

