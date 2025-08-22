Muere un trabajador arrollado por una máquina durante unas obras de asfaltado en Banyoles

Un hombre de 59 años, vecino de Banyoles (Girona), ha fallecido este viernes por la tarde tras ser atropellado por una máquina mientras trabajaba en las obras de asfaltado de una calle del municipio.

El suceso ocurrió alrededor de las 16:00 horas en la calle Esponellà. Un compañero de la víctima alertó al teléfono de emergencias 112, lo que movilizó a los Mossos d'Escuadra de la comisaría de Banyoles, al Sistema de Emergencias Médicas (SEM), así como a la Policía Local y a los Bomberos.

Según fuentes policiales, el trabajador fue arrollado por una máquina compactadora de carrete en circunstancias que todavía se están investigando, mientras se desarrollaban tareas de asfaltado en la vía. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios del SEM no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Los Mossos d' Esquadra han informado del accidente al Juzgado de Instrucción de guardia de Girona y al Departamento de Empresa y Trabajo, siguiendo el protocolo habitual en casos de accidentes laborales con víctimas mortales.

Muere un temporero mientras trabajaba en plena ola de calor en Lleida

Otro accidente laboral tuvo lugar en Cataluña en el mes de agosto, esta vez en Lleida. Un hombre que trabajaba como temporero murió mientras recogía fruta en una finca de Alcarràs, en la comarca de Segrià. Los hechos ocurrieron en el momento más sofocante del día y en pleno pico de la ola de calor que ha azotado este mes en muchas provincias de España. En la zona, los termómetros rozaban los 41 grados.

Al parecer, el trabajador empezó a sentirse mareado y mostró síntomas de malestar mientras realizaba sus tareas en un campo situado junto a la carretera de Vallmanya. Fueron sus compañeros quienes alertaron a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SEM, pero al llegar solo pudieron confirmar que el hombre no presentaba signos vitales. A pesar de los intentos de reanimación, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

La muerte del temporero fue el segundo caso de fallecimiento por ola de calor este verano en Cataluña. El primero se registró a finales de junio, cuando una trabajadora del servicio de limpieza municipal de Barcelona perdió la vida en circunstancias similares.

Según informó el sindicato UGT, el suceso se produjo después de una jornada laboral realizada en plena ola de calor que afectaba a la ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona expresó su pesar por lo ocurrido y envió sus condolencias a la familia y entorno cercano de la trabajadora.

