Un pitufo gruñón y dos pitufinas desatan la polémica en un pueblo: "¿Ahora los de Lugones qué somos, todos gruñones?"

El alcalde de Siero (Asturias), Ángel García, 'Cepi', inauguró en febrero un gran Pitufo Gruñón de más de cinco metros de altura en una rotonda que da la bienvenida al municipio de Lugones.

"El espacio público está hecho para ellos, para los más pequeños. Y los pitufos son todo un emblema, embajadores de la protección del medio ambiente. Es una forma simpática de dar la bienvenida a Lugones", declaró el alcalde.

El Ayuntamiento de Siero firmó en marzo de 2023 con los propietarios de la marca de Los Pitufos un convenio de colaboración para llevar a cabo acciones de sensibilización y concienciación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

García añadió que "la instalación del pitufo que da la bienvenida a la localidad busca hacer un guiño a ese Siero para vivir, más agradable, pensado para las personas de todas las edades, y dentro del concepto de localidades más sostenibles que representan los pitufos como embajadores de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Pola de Siero instalará una Pitufina Karateca

Pola de Siero contará con una figura de la Pitufina en la glorieta resultante de las obras de mejora del acceso desde la Autovía Minera. Con esta mascota, buscan trasmitir una imagen del municipio "alegre, que usa los espacios públicos para disfrute de las personas, que tiene en cuenta a los jóvenes y a la infancia", declaró el alcalde.

La Pitufina Karateca, una escultura similar al pitufo gruñón de Lugones, será también de cinco metros de altura y costará 35.000 euros, lo que ha generado un intenso debate en la localidad.

La intención municipal de adornar una rotonda con este personaje infantil choca con la idea de muchos vecinos, que prefieren un monumento más representativo.

El pasado martes, el Partido Popular colocó un puesto en pleno mercado para recabar el apoyo vecinal. Lograron reunir más de un millar de firmas en contra de la Pitufina Karateca y solicitaron al alcalde que reconsidere su instalación, proponiendo en su lugar un homenaje a los 'Güevos Pintos', símbolo de la tradición local.

Además, el PP ha repartido hojas de firmas entre varios establecimientos que se han ofrecido voluntariamente a recogerlas. El objetivo de la acción es que "nuestro alcalde reflexione y escuche a los polesos y a los sierenses en general, para que cambie de opinión".

Natalia González Canga, concejala del PP en el Ayuntamiento de Siero, explica que "los sierenses y particularmente los polesos no nos sentimos identificados con la imagen de la Pitufa. Hemos escuchado la voz de los vecinos: ya que en la rotonda en cuestión se van a gastar 35.000 euros, queremos que al menos sea con algo que nos identifique".

Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón

A pesar de la negativa de muchos vecinos por la Pitufina Karateca, el Ayuntamiento anunció el pasado lunes la instalación de una nueva figura, en este caso en El Berrón. Será también una Pitufina, y será visible al final de la Avenida de Oviedo una vez que se reforme, en el entronque con la Nacional 634.

La idea surgió de la Asociación de Jóvenes de El Berrón. Su presidenta, Laura Díaz explicó que se organizaron "para recuperar las fiestas de la localidad, para recuperar la tradición. Y en una de las reuniones que tuvimos surgió la idea del pitufo. Elegimos este diseño porque se centra en el origen de El Berrón, una población ferroviaria. Nos pareció divertido y diferente

Esta iniciativa no creen que vaya a generar rechazo, como ocurre en La Pola con la Pitufa Karateca, porque esta sí representa a la localidad.

El alcalde, por su parte, declaró que no va a cargar la responsabilidad de la nueva pitufa a este grupo de jóvenes: "Es mía y del equipo de gobierno que dirijo. Nos parece que fue una petición razonable. No sabemos si gusta a una mayoría o no. Pero no vamos a hacer un referéndum. Para esto están las elecciones cada cuatro años, y es suficiente. No tenemos problema en adoptar decisiones y en asumir las responsabilidades", sentenció, revelando además que tiene una petición firme para colocar a Papá Pitufo en Viella.

