Detenidos tres miembros de un grupo criminal por el robo de toneladas de cobre en La Rioja

Esta mañana han sido detenidos en La Rioja tres miembros de un grupo criminal que estaba especializado en el robo de cableado de cobre. De los detenidos, dos de ellos cuentan con un amplio historial delictivo contra el patrimonio. Según los informes de las autoridades, los delincuentes llegaron a sustraer un total de 2.730 metros de cable de la red telefónica.

El cobre se sustrajo de la infraestructura que hay desplegada en dos localidades de la Tierra de Cameros en La Rioja, Cabezón de Cameros y Muro en Cameros. En total, se han superado las dos toneladas de cobre y se han provocado daños severos en el despliegue de las telecomunicaciones de la zona.

Los robos en La Rioja

Esta actuación policial se enmarca dentro del Plan Nacional contra el Robo de Cobre y ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, que alertó sobre la presencia de una furgoneta sospechosa y un turismo en las inmediaciones de otro municipio de la zona, en Jalón de Cameros.

Tras recibirse el aviso, los agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta la zona y localizaron ambos vehículos circulando por la LR-245 en dirección a Muro de Cameros. Al intentar ser interceptados por los agentes, el conductor del turismo emprendió la huida de forma violenta, obligando a la Guardia Civil a apartarse para evitar ser atropellados.

Al mismo tiempo, los agentes procedieron a la detención del conductor de la furgoneta, un hombre que transportaba 2.027 kilos de cableado de cobre en la parte trasera, del que no pudo acreditar su lícita procedencia. Ante la gravedad de estos hechos, se procedió a la activación de un dispositivo de cierre y bloqueo de las vías de comunicación de la comarca con el objetivo de localizar el vehículo fugado y a sus ocupantes, lo antes posible.

Apoyos aéreos en la detención

Al operativo se incorporaron agentes del Equipo 'Pegasus', que utilizaron drones para monitorizar desde el aire las posibles rutas de escape de los delincuentes. El turismo fue finalmente localizado abandonado en las inmediaciones de la localidad de Villoslada de Cameros. En el interior se localizaron diversos útiles habitualmente empleados en la sustracción de cableado, como ropa de trabajo, guantes anticorte, botas, linternas frontales, cizallas, alicates y mochilas.

Los dos huidos se habían ido de Villoslada de Cameros en un taxi, lo que permitió interceptarlos y detenerlos en Logroño, justo cuando intentaban subir a un tren con destino a Bilbao. El conductor de la furgoneta carecía de permiso de conducir y el que presentaba era falso. A este individuo también se le considera presunto autor de un delito de falsedad documental.

Para cometer el robo del cable de cobre, usaban herramientas específicas, vestimenta técnica adecuada y tenían conocimientos para manipular y cortar el cable. Asimismo, actuaban durante la noche y en zonas de escasa visibilidad. Para el traslado del material sustraído utilizaban una furgoneta de alquiler, mientras que un segundo vehículo, utilizado como "lanzadera", circulaba por delante con el fin de alertar sobre posibles controles policiales y facilitar la huida.

