Una mujer de 65 años se suicida tirándose de su piso cuando iba a ser desahuciada en Madrid

Una mujer de 65 años que iba a ser desahuciada de su casa de Madrid ha fallecido tras tirarse desde su domicilio en el quinto piso de un bloque de viviendas del distrito de Chamberí, según han confirmado fuentes de la Policía Municipal. Hasta la vivienda de la mujer, situada en la calle Ramiro II número 1, ha acudido en torno a las once de la mañana un agente judicial acompañado de una patrulla de la Policía Municipal de Madrid para hacer efectivo el desahucio.

La mujer, de nombre Alicia y 65 años, llevaba alrededor de cuatro o cinco viviendo en ese inmueble, según ha explicado a los medios el portero de la finca, y el dueño de una cafetería cercana ha indicado que vivía sola. Sanitarios del Samur Protección Civil se han desplazado hasta el lugar para atender a la mujer, pero no han podido hacer nada para salvar su vida, según han señalado fuentes de Emergencias Madrid.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid no tiene más detalles de este caso, porque, según ha señalado a Efe un portavoz, la mujer no se había puesto en contacto con ellos. La PAH de Madrid no lleva un recuento del número de personas que se suicidan cuando van a ser desahuciadas, pero en una nota de prensa ha señalado que en la capital la Policía Municipal acompaña de media 16 comisiones judiciales diariamente, de lunes a viernes, desde 2015.

Por eso, en este caso han dicho que el Ayuntamiento de Madrid "debería dar explicaciones de si ha habido seguimiento de la situación de la afectada", ya que tenía que tener conocimiento de este desahucio por la labor de los agentes policiales. Desde el Consistorio madrileño han rehusado dar más información al respecto.

Este caso es el segundo que trasciende en lo que va de año de un suicidio por desahucio. El pasado mes de junio, un hombre falleció en Cornellà de Llobregat (Barcelona) después de saltar por la ventana de su vivienda, situado en una décima planta, cuando una comitiva judicial había acudido al piso para ejecutar un desahucio.